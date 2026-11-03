У кабінеті Буданова помітили незвичайну ікону: про що перед нею моляться

Її пов'язують із молитвами про сім'ю, народження дітей та допомогу у життєвих труднощах

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Глава Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував події в Петропавлівській Борщагівці. Під час звернення в кадр потрапив православний образ, що стоїть у його кабінеті. Це Вифлеємська ікона Божої Матері з немовлям Ісусом Христом.

Буданов опублікував звернення 3 листопада у своєму офіційному каналі. На відео ікона видна ліворуч від глядача – поруч зі зброєю та під великою картиною з квітами.

Під час звернення Буданова в кадрі помітили Вифлеємську ікону

Що Буданов сказав про події під Києвом

"Конкретних осіб та ініціаторів цих подій обов’язково буде встановлено й покарано, так само як буде зроблено висновки всередині силових структур. Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об’єктивне розслідування", – заявив глава ОП.

Чим відрізняється Вифлеємська ікона

Головна особливість образу – усміхнена Богородиця. На більшості ікон її зображують серйозною або скорботною, а тут її обличчя має м’який і радісний вигляд.

Ікона належить до типу "Одигітрія", що означає "Провідниця". Богородиця тримає немовля Христа й указує на нього як на шлях до спасіння. У руці Ісуса – держава, символ царської влади; іншою рукою він благословляє тих, хто молиться.

Оригінал ікони зберігається в базиліці Різдва Христового у Вифлеємі, біля Печери Різдва. Перед цим образом віряни моляться Богородиці про захист сім’ї, дарування дітей і допомогу під час пологів. Також просять зміцнити віру, втішити душу, позбавити від скорбот і допомогти знайти правильний життєвий шлях.

Буданов відвідує богослужіння з дружиною

Про релігійне життя Буданова розповідав керівник Служби військового капеланства ГУР Міноборони Костянтин Холодов. В інтерв’ю Яніні Соколовій він назвав Буданова віруючим православним християнином.

"Буданов приходить із дружиною на богослужіння, які я проводжу. Він не просто стоїть і дивиться, він залучений до процесу, молиться, сповідається, причащається", – розповів Холодов.

Раніше в кабінеті Буданова помічали й іншу релігійну ікону. У зверненні до Дня вишиванки 21 травня, який збігся зі святом Вознесіння Господнього, за його плечем стояла ікона "Молитва затримання". Цей апокрифічний образ пов’язують із молитвою старця Пансофія Афонського; церква ставиться до нього з обережністю через суворі звернення проти ворогів у тексті молитви.