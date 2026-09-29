Депутати Львівської райради звернулися до правоохоронців через можливий тиск з боку ЛМР

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Депутати Львівської районної ради звернулися до Головного управління Національної поліції у Львівській області та Львівської обласної прокуратури з проханням перевірити дії посадовців Львівської міської ради на предмет можливого перешкоджання здійсненню депутатських повноважень.

Йдеться про події навколо розгляду проєкту зміни меж села Сокільники, проти якого активно виступає Львівська міська рада та особисто міський голова Львова Андрій Садовий. Текст звернення до правоохоронців під час засідання районної ради зачитав депутат від ВО "Свобода" Володимир Харчук.

Депутати вважають, що окремі дії посадовців ЛМР під час обговорення питання Сокільників могли бути спробою вплинути на позицію районної ради.

"Окремі дії та публічні звернення посадових осіб Львівської міської ради можуть свідчити про спроби впливу на депутатів Львівської районної ради з метою схилення їх до прийняття або неприйняття певного рішення", — йдеться у зверненні.

Водночас автори звернення розмежовують публічну дискусію та можливий тиск. Вони визнають право представників Львівської міськради брати участь в обговоренні та наводити аргументи проти зміни меж Сокільників. Натомість просять поліцію та прокуратуру перевірити інше: чи не вийшли конкретні дії посадовців ЛМР за межі такого обговорення і чи не перешкоджали вони депутатам вільно здійснювати свої повноваження.

Правоохоронців просять з’ясувати, чи намагалися посадовці ЛМР вплинути на позицію депутатів, кому саме були адресовані такі дії та чи могли вони впливати на спосіб голосування.

Щоб зрозуміти претензії депутатів, важливий контекст, у якому прозвучали заяви представників Львівської міськради.

ЛМР відкрито виступає проти зміни меж Сокільників. Рішення залежить від депутатів Львівської районної ради, яких міськрада переконує його не підтримувати.

28 вересня представники ЛМР прийшли на засідання профільних комісій районної ради. Один із них — заступник директора департаменту Львівської міської ради Євген Бойко — спочатку виклав аргументи міськради проти розширення Сокільників. Зокрема, послався на позицію Міноборони та Повітряного командування. Самого листа Повітряного командування депутатам він не показав, пояснивши, що документ містить закриту інформацію.

Після цього розмова перейшла від аргументів щодо самого проєкту до можливих наслідків уже для депутатів, які мають його розглядати.

Бойко заявив про можливий тиск на депутатів та "різні формати мотивування" їх до певного рішення. Конкретних фактів чи прізвищ він не навів. Водночас повідомив, що мер Львова Андрій Садовий уже звернувся до правоохоронців із проханням перевірити інформацію про можливий підкуп.

Одразу після цього представник ЛМР попередив самих депутатів, що їм доведеться давати правоохоронцям пояснення.

"Треба буде трошечки виділити часу для надання пояснень правоохоронним органам по можливому підкупу. Просто майте це на увазі як інформацію", — сказав Бойко.

Саме ця послідовність стала предметом претензій депутатів. Представник сторони, яка домагається конкретного результату голосування, спочатку повідомляє про можливий підкуп, не називаючи конкретних фактів, а потім попереджає людей, від голосів яких залежить рішення, про майбутнє спілкування з правоохоронцями.

Коли депутати відповіли, що тиску, про який він зазначав, не було, Бойко різко змінив риторику. Він заявив, що сам нічого не стверджує і лише переказує інформацію з медіа.

Тепер депутати просять поліцію та прокуратуру дати правову оцінку саме цьому способу комунікації: де закінчується право Львівської міськради переконувати їх не голосувати за проєкт і чи не починається за цією межею незаконний вплив на вільне здійснення депутатських повноважень.