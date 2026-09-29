Більшість буде без опалення, якщо... До чого готується Київ цієї зими

Головна вразливість столиці – централізація опалення

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Київська влада підготувала ґрунтовний апдейт плану стійкості міста, детально опрацювавши ключові інфраструктурні проєкти. Головним уразливим місцем столиці залишається система теплопостачання.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на чиновників у КМДА (Київська Державна Міська Адміністрація). Детальніше читайте у матеріалі: "Київ готується: що столична влада та ДТЕК насправді говорять про зимові загрози".

Головна вразливість – централізація

Джерела у КМДА зазначають, що наявна система опалення надзвичайно централізована та зав’язана на великі джерела. Така модель історично вибиралася заради економічної вигоди та низьких тарифів, оскільки виробляти тепло на потужній станції набагато дешевше, ніж обслуговувати безліч дрібних об’єктів.

Однак на тлі регулярних російських обстрілів ця особливість перетворилася на критичний ризик: вихід із ладу навіть одного великого об’єкта здатний залишити без тепла цілі райони.

"Ми розглядаємо сценарій руйнування базових об’єктів теплопостачання столиці", — наголошують у команді мера Києва.

Шляхи вирішення та захист котелень

Потужність столичних ТЕЦ становить близько 5 ГВт теплової потужності. У разі їх критичного ушкодження місто повинне мати порівнянну альтернативну генерацію. Новий план передбачає будівництво нових котелень та модернізацію старих.

У КМДА усвідомлюють ризики нових ударів, але наголошують на інженерній складності повного знищення таких об’єктів — для цього потрібно гранично точне влучення. Додатково міські служби готують алгоритми оперативного перемикання між котельнями у разі ураження окремих точок, а також використовують напрацьований минулої зими досвід підживлення об’єктів водою за допомогою пожежних машин.

Ситуація на Троєщині

Одним із найпроблемніших районів залишається Троєщина, яка минулої зими найсильніше страждала від перебоїв з опаленням. За даними джерел у міських структурах, завершити всі заплановані там роботи до офіційного старту опалювального сезону не встигнуть — значну частину проєктів розраховують втілити лише до кінця поточного року.

"Загалом, можливо так, що більшість жителів міста буде без опалення, якщо не буде енергетичного перемир’я", — зазначили джерела в КМДА.

Росія знову розганяє загрозу наступу з Білорусі та Брянщини, але Україна вже посилює північний кордон та готується до будь-якого сценарію.

Нагадаємо, 28 вересня в центрі Києва після влучення російського безпілотника спалахнула пожежа у будівлі Національної академії наук України. Люди, які опинилися всередині, намагалися врятуватись від вогню у вікнах.