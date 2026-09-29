Депутаты Львовского райсовета обратились к правоохранителям из-за возможного давления со стороны ЛГС

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Депутаты Львовского районного совета обратились в Главное управление Национальной полиции во Львовской области и Львовскую областную прокуратуру с просьбой проверить действия должностных лиц Львовского городского совета на предмет возможного препятствования осуществлению депутатских полномочий.

Речь идет о событиях вокруг рассмотрения проекта изменения границ села Сокольники, против которого активно выступает Львовский городской совет и лично городской голова Львова Андрей Садовый. Текст обращения в милицию во время заседания районного совета зачитал депутат от ВО "Свобода" Владимир Харчук.

Депутаты считают, что отдельные действия должностных лиц ЛГС при обсуждении вопроса Сокольников могли быть попыткой повлиять на позицию районного совета.

"Отдельные действия и публичные обращения должностных лиц Львовского городского совета могут свидетельствовать о попытках влияния на депутатов Львовского районного совета с целью склонения их к принятию или непринятию определенного решения", — говорится в обращении.

В то же время авторы обращения разграничивают публичную дискуссию и возможное давление. Они признают право представителей Львовского горсовета участвовать в обсуждении и приводить аргументы против изменения границ Сокольников. Однако просят полицию и прокуратуру проверить другое: не вышли ли конкретные действия чиновников ЛГС за пределы такого обсуждения и не препятствовали ли они депутатам свободно осуществлять свои полномочия.

Правоохранителей просят выяснить, пытались ли должностные лица ЛГС повлиять на позицию депутатов, кому именно были адресованы такие действия и могли ли они влиять на способ голосования.

Чтобы понять притязания депутатов, важен контекст, в котором прозвучали заявления представителей Львовского горсовета.

ЛГС открыто выступает против изменения границ Сокольников. Решение зависит от депутатов Львовского районного совета, которых горсовет убеждает его не поддерживать.

28 сентября представители ЛГС пришли на заседание профильных комиссий районного совета. Один из них – заместитель директора департамента Львовского городского совета Евгений Бойко – сначала изложил аргументы горсовета против расширения Сокольников. В частности, сослался на позицию Минобороны и Воздушного командования. Само письмо Воздушного командования депутатам он не показал, объяснив, что документ содержит закрытую информацию.

После этого разговор перешел от аргументов относительно самого проекта к возможным последствиям для депутатов, которые должны его рассматривать.

Бойко заявил о возможном давлении на депутатов и "различных форматах мотивирования" их к определенному решению. Конкретных фактов или фамилий он не привел. В то же время сообщил, что мэр Львова Андрей Садовый уже обратился к правоохранителям с просьбой проверить информацию о возможном подкупе.

Сразу после этого представитель ЛГС предупредил самих депутатов, что им придется давать правоохранителям объяснения.

"Надо будет немного выделить времени для предоставления объяснений правоохранительным органам относительно возможного подкупа. Просто имейте это в виду как информацию", — сказал Бойко.

Именно эта последовательность стала предметом претензий депутатов. Представитель добивающейся конкретного результата голосования стороны сначала сообщает о возможном подкупе, не называя конкретных фактов, а затем предупреждает людей, от голосов которых зависит решение, о будущем общении с правоохранителями.

Когда депутаты ответили, что давления, о котором он отмечал, не было, Бойко резко сменил риторику. Он заявил, что сам ничего не утверждает и только передает информацию из медиа.

Теперь депутаты просят полицию и прокуратуру дать правовую оценку именно этому способу коммуникации: где заканчивается право Львовского горсовета убеждать их не голосовать за проект и не начинается ли за этим пределом незаконное влияние на свободное осуществление депутатских полномочий.