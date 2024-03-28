Многие не знают эту фишку: зачем класть телефон в пустую чашку на ночь

Есть несколько случаев, в которых можно использовать этот лайфхак

В числе множества разнообразных лайфхаков с телефонами есть также один весьма необычный, для которого понадобится чашка. Если вы из тех, кому не хватает по утрам громкости будильника, чтобы проснуться, то этот способ точно для вас.

Суть этого лайфхака в том, чтобы усилить звук динамиков телефона. Если положить гаджет в чашку, то звук станет более насыщенным и точно не позволит его владельцу утром проспать.

В этом случае звук станет громче из-за эффекта резонанса. Чашка в свою очередь усилит звуковые вибрации. Поэтому владелец устройства точно проснется от будильника или услышит уведомления.

Использовать этот лайфхак можно и в других случаях. Например, для прослушивания музыки. Звук тогда будет более объемным и громким, что позволит насладиться любимой композицией.

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