Чому телефон не бачить зарядний пристрій: чотири поширені причини та їх вирішення

Ці чотири проблеми із зарядкою найпоширеніші серед власників смартфонів

Часто власники гаджетів скаржаться на проблеми із зарядкою телефону. Причин насправді може бути багато, починаючи від банального забруднення до проблем із батареєю.

На порталі Moyo назвали чотири найпоширеніші проблеми, через які гаджет може не бачити зарядний пристрій. Також власникам телефонів розповіли, що робити, щоб усунути ці неполадки.

Якщо зарядний пристрій підключено до смартфона, але він його не розпізнає, значить між зарядним блоком та гніздом зарядки немає контакту. Це може бути через пил і бруд, який накопичується в отворі для заряджання або окислення контактів. У першому випадку достатньо почистити роз’єм, подувши в нього або за допомогою зубочистки. Також для цього підійде зубна щітка з довгою щетиною, але в жодному разі не металевий предмет – це може подряпати контакти. У другому випадку слід очистити контакти спиртом. Однак краще цю роботу довірити професіоналу.

Також може бути зламаний адаптер живлення. Це можна перевірити, під'єднавши новий кабель до блоку живлення. Але навіть якщо в такому випадку телефон не заряджається, то проблема може бути в зарядці.

Ще одна причина, через яку смартфон не бачить зарядний пристрій, може бути в тому, що USB-кабель пошкоджено. Щоб перевірити це, потрібно під'єднати до телефону зарядний пристрій з іншим блоком живлення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які є плюси та мінуси швидкої зарядки. Власникам гаджетів чесно відповіли, як краще та безпечніше заряджати смартфон.