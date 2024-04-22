Не можна заряджати смартфон до 100%: міф чи правда

Бережіть батарею телефона з перших днів роботи

Під час використання смартфона його батарея починає зношуватися, у більшості випадків це нормальний та поступовий процес. Проте неправильна експлуатація та зарядка значно пришвидшить "деградацію".

У мережі часто пишуть, що не можна заряджати смартфон до 100%. "Телеграф" розповість вам, чи правда це і як вберегти батарею девайсу.

Можна чи не можна заряджати смартфон до 100%

Сучасні акумулятори здатні витримувати до 1000 циклів зарядки-розрядки, без значного впливу на якість роботи. Проте кожна "повна" зарядка до 100 відсотків тільки швидше "вбиває" батарею. Те ж саме стосується і повного розряду.

Зауважимо, що це не просто примха, чи пересторога, адже у телефонах старшого поколінна використовували нікель-кадмієві акумулятори, які дійсно потребували 100% зарядки. Проте у сучасних літієвих батареях така практика, навпаки, несе шкоду.

"Ідеальний" відсоток батареї існує

Фахівці телефонних технологій не мають єдиної думки, що "ідеального" діапазону заряду. Проте переважно експерти називають показник "20-80". Це означає, що розряджати смартфон рекомендується не нижче, ніж до 20%, а ставити його на зарядку і заряджати до 80%.

Зауважимо, що сучасні смартфони за замовчуванням мають дві надкорисні функції: "Автоматичний перехід в економічний режим" при низькому рівні заряду батареї і "Припинення зарядки смартфона" при досягненні 80-90%.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна переривати зарядку телефону.