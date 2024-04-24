Почему телефон не видит зарядное устройство: четыре распространенные причины и их решение

Эти четыре проблемы с зарядкой наиболее распространенные среди владельцев смартфонов

Часто владельцы гаджетов жалуются на проблемы с зарядкой телефона. Причин на самом деле может быть много, начиная от банального загрязнения до проблем с батареей.

На портале Moyo назвали четыре самых распространенных проблемы, из-за которых гаджет может не видеть зарядное устройство. Также владельцам телефонов рассказали, что делать, чтобы исправить эти неполадки.

Если зарядное устройство подключено к смартфону, но он его не распознает, то значит между зарядным блоком и гнездом зарядки нет контакта. Это может быть из-за пыли и грязи, которая скапливается в отверстии для зарядки или окисления контактов. В первом случае достаточно почистить разъем, подув в него или при помощи зубочистки. Также для этого подойдет зубная щетка с длинной щетиной, но ни в коем случае не металлический предмет — это может расцарапать контакты. Во втором случае следует очистить контакты спиртом. Однако, лучше эту работу доверить профессионалу.

Также может быть сломан адаптер питания. Это можно проверить, подключив новый кабель к блочку питания. Но даже если в таком случае телефон не заряжается, то проблема может быть в самой зарядке.

Еще одна причина, по которой смартфон не видит зарядное устройство, может быть в том, что кабель USB поврежден. Чтобы это проверить, нужно подключить к телефону зарядное устройство с другим блоком питания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие есть плюсы и минусы быстрой зарядки. Владельцам гаджетов честно ответили, как лучше и безопаснее заряжать смартфон.