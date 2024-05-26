Епоха йде: у Microsoft назвали дату припинення підтримки Windows 10

Операційна система все ще залишається найпопулярнішою серед користувачів

Одна з найпопулярніших операційних систем у світі Windows 10 незабаром відійде в історію. Це станеться навіть незважаючи на те, що спроби спонукати користувачів перейти на 11 версію не приносять особливих успіхів.

Як мовиться на сайті Microsoft, підтримка "десятки" завершиться вже 14 жовтня 2025 року. У зв’язку з цим там рекомендують оновити систему до новішої версії.

У повідомленні зазначено, що якщо користувач вирішить залишитися зі старою операційною системою, то його комп’ютер продовжить працювати, проте нових оновлень на нього надходити не буде.

Відсутність нових оновлень означає, що комп’ютер ставатиме більш вразливим до нових загроз. При цьому можуть виникнути проблеми із запуском нових програм, які можуть з самого спочатку створюватися для 11 версії. Також деякі нові ноутбуки вже не мають доступних драйверів на 10 версію.

Корпоративні клієнти матимуть змогу отримувати оновлення для "десятки" аж до 2028 року, проте їм треба буде заплатити 61 долар на рік за кожен комп’ютер.

Варто зазначити, що 11 версія в цей час встановлена лише на комп’ютерах 26% всіх користувачів Windows, а ось близько 70% залишаються вірними десятці. Причиною стало те, що Microsoft підняла системні вимоги для нової ОС, через що багато пристроїв стали застарілими. Крім того, також не на руку компанії зіграв агресивний маркетинг, який отримав зворотний ефект.

Небажання оновлюватися призвело до того, що Microsoft навіть відклала реліз Windows 12, а натомість додала 11-ці свій вбудований ШІ та інші функції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо ви почали помічати, що ваш комп’ютер працює повільно.