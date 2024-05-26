Эпоха уходит: в Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 10

Операционная система все еще остается наиболее популярной среди пользователей

Одна из наиболее популярных операционных систем в мире Windows 10 вскоре отойдет в историю. Это произойдет даже несмотря на то, что попытки подтолкнуть пользователей перейти на 11 версию не приносят особых успехов.

Как говорится на сайте Microsoft, поддержка "десятки" завершится уже 14 октября 2025 года. В связи с этим там рекомендуют обновить систему до более новой версии.

В сообщении указано, что если пользователь решит остаться со старой операционной системой, то его компьютер продолжит работать, однако более новых обновлений на него поступать не будет.

Отсутствие новых обновление значит, что компьютер будет становиться более уязвимым к новым угрозам. При этом могут также возникнуть проблемы с запуском новых программ, которые могут изначально создаваться для 11 версии. Также некоторые новые ноутбуки изначально уже не имеют доступных драйверов на 10 версию.

Корпоративные клиенты смогут получать обновления для "десятки" вплоть до 2028 года, однако им надо будет заплатить 61 доллар на год за каждый компьютер.

Стоит отметить, что 11 версия в настоящее время установлена лишь на компьютерах 26% всех пользователей Windows, а вот около 70% остаются верны 10-ке. Причиной тому стало то, что Microsoft подняла системные требования для новой ОС, из-за чего многие устройства стали устаревшими. Кроме того, также не на руку компании сыграл агрессивный маркетинг, которые возымел обратный эффект.

Нежелание обновляться привело к тому, что Microsoft даже отложила релиз Windows 12, а вместо этого добавила 11-ке свой встроенный ИИ и другие функции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если вы начали замечать, что ваш компьютер работает медленно.