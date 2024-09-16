"Большой брат следит": ИИ научили предсказывать преступления, точность поражает

Система может стать коммерческой уже к концу 2025 года

Разработчики из Южной Кореи натренировали модель искусственного интеллекта таким образом, что она теперь может предсказывать преступления. На предварительных тестах она уже показала 82,8% эффективности.

Об этом пишет Eurekalert. Система получила название "Dejaview", она отслеживает потоки видео с камер наблюдения, обрабатывает их в реальном времени и сообщает о преступлениях, которые могут произойти.

В основе принципа поиска возможных преступлений лежит принцип сравнения поведения подозрительных лиц с уже задокументированным поведением преступников. То есть, система пытается учесть время, место, тип преступления, характер передвижения людей, чтобы найти общие паттерны между преступлением, которое уже произошло, и тем, что может произойти.

Например, если система видит, что в неком тихом районе уже произошло преступление, то она будет считать, что риск повторения высок и даст об этом знать. Кроме того, она способна проанализировать доступные данные за несколько лет, чтобы составить карту с зонами "высокого риска", что позволит сосредоточить на них повышенное внимание.

Также система может отслеживать движения людей, которые уже были замечены в совершении преступлений, чтобы сделать выводы о том, станут ли они нарушать закон впредь.

Разработкой занялся некоммерческий научно-исследовательский институт ETRI, который финансируется корейским правительством. Ожидается, что коммерческую версию системы будет представлено в конце следующего года. Кроме того, в ETRI займутся разработкой моделей для конкретных объектов с высоким уровнем требований к безопасности, например, для аэропортов, заводов или энергообъектов.

Как известно, широкое распространение ИИ в современном мире позволило найти для него огромное количество новых сфер применения. Например, ученые хотят научить его понимать, что говорят домашние животные.