Москва горить через удари "Лютого" і "Барса": що треба знати про цю далекобійну зброю

Українські розробки мають різні характеристики, але спільне завдання

Другий поспіль удар по Московському НПЗ призвів до масштабних пожеж. На фото та відео з Росії видні два українські зразки озброєння, у яких впізнали дрон "Лютий" та ракету-дрон "Барс".

"Телеграф" розповість, чим особливі ці українські "далекобійні санкції". Зауважимо, Україна має чимало зразків озброєння, яке здатне долетіти до Москви і не тільки.

Які українські ракети та дрони здатні долетіти до Москви/ Інфографіка "Телеграфу"

Дрон "Лютий"

"Лютий" — це безпілотник літакового типу великої дальності. Розробка почалась ще у 2022 році і з того часу на його рахунку — масштабні удари по російській нафтовій інфраструктурі.

Модель дрона "Лютий"

Характеристики дрона "Лютий"

Ударний дрон-камікадзе має бойову частину 75 кг, дальність польоту до 2000 км. Запускається зі спеціальної катапульти або платформи. Його особливість — в кінці маршруту застосовується система машинного зору, що дозволяє ефективно працювати в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Ракета-дрон "Барс"

Вперше про ракету-дрон "Барс" повідомив в 2024 році міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Перелічуючи засоби ураження цього класу, тоді ще нового, він назвав і "Барс". Це приватна розробка. Відомо, що дальність польоту становить приблизно 700-800 км, а розмах крила — близько 2 метрів. Бойова частина оцінюється у 50-100 кг.

Ракета-дрон "Барс"/ Джерело: Музей російсько-української війні у Національному університеті оборони України

Зауважимо, категорія ракета-дрон може бути обрана через бюрократичні особливості, зокрема, щоб прискорити потрапляння до війська.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ракета "Фламінго" також має таку класифікацію на міжнародній арені. Також в Україні є ракета-дрон Areion, що є модифікацією реактивного дрона "Паляниця".