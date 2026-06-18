Дрони знову атакували найбільший НПЗ Москви. Які наслідки удару (фото, відео)

Російська влада вже розповідає про "успішну роботу" ППО

Зранку у четвер, 17 червня, в Москві пролунали потужні вибухи. Попередньо, дрони вразили черговий НПЗ.

Як повідомляють медіа, на місці влучання виникла сильна пожежа. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Відомо, що під ударом БПЛА також опинилось місто біля Москви Котельники. Там місцеві фіксували кілька потужних вибухів. Як повідомив мер Москви Собянін, ППО продовжують "успішно" збивати дрони та відбивати атаку.

Наслідки атаки на Москву 18 червня

Наслідки атаки на Москву 18 червня

"Декільком безпілотникам вдалося досягти МНПЗ. Вживаються заходи до ліквідації наслідків", — йдеться у повідомленні.

На фото та відео видно, що займання на НПЗ значне, дим від пожежі видніється за кілька кілометрів від епіцентру. Зауважимо, що у безпосередній близькості до міста Котельники Підмосков'я немає великих нафтопереробних заводів.

Головним підприємством цього типу в регіоні є Московський нафтопереробний завод (МНПЗ), розташований у районі Капотня на південному сході Москви. Він знаходиться в безпосередній близькості від Котельників і саме його атакували дрони 16 червня. Після цього НПЗ припинив роботу ключових установок первинної переробки.

Окрім того, відомо, що уламки одного з дронів впали на території торговельного центру "Садівник". Є незначні пошкодження однієї з будівель. Потерпілих немає.

Нагадаємо, що 16 червня дрони також атакували НПЗ в Москві. Тоді влучання сталось в найбільший завод на відстані 500 кілометрів від України. Успішну атаки підтвердив президент Володимир Зеленський. Вражений Московський НПЗ забезпечував близько 35% ринку палива Москви, поставляючи 40% бензину та 50% дизельного палива для регіону, а також паливо для столичних аеропортів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр оборони Михайло Федоров нещодавно анонсував великі плани України на Крим та Росію. Після їхнього досягнення ситуація з паливом може погіршитись в рази.