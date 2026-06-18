Москва горит из-за ударов "Лютого" и "Барса": что нужно знать об этом дальнобойном оружии

Украинские разработки имеют разные характеристики, но общую задачу

Второй удар подряд по Московскому НПЗ привел к масштабным пожарам. На фото и видео из России видны два украинских образца вооружения, в которых опознали дрон "Лютый" и ракету-дрон "Барс".

"Телеграф" расскажет, чем особенны эти украинские "дальнобойные санкции". Заметим, у Украины немало образцов вооружения, которое способно долететь до Москвы и не только.

Какие украинские ракеты и дроны способны долететь до Москвы/Инфографика "Телеграфа"

Дрон "Лютый"

"Лютый" ("Февраль") — это беспилотник самолетного типа большой дальности. Разработка началась еще в 2022 году и с тех пор на его счету – масштабные удары по российской нефтяной инфраструктуре.

Модель дрона "Лютый"

Характеристики дрона "Лютый"

Ударный дрон-камикадзе имеет боевую часть 75 кг дальность полета до 2000 км. Запускается из специальной катапульты или платформы. Его особенность – в конце маршрута применяется система машинного зрения, позволяющая эффективно работать в условиях действия враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Ракета-дрон "Барс"

Впервые о ракете-дроне "Барс" сообщил в 2024 году министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. Перечисляя способы поражения этого класса, тогда еще нового, он назвал и "Барс". Это частная технология. Известно, что дальность полета составляет примерно 700-800 км, а размах крыла – около 2 метров. Боевая часть оценивается в 50-100 кг.

Ракета-дрон "Барс"/ Источник: Музей российско-украинской войны в Национальном университете обороны Украины

Заметим, категория ракета-дрон может быть выбрана из-за бюрократических особенностей, в частности, чтобы ускорить попадание в армию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ракета "Фламинго" также имеет такую классификацию на международной арене. Также в Украине есть ракета-дрон Areion, являющаяся модификацией реактивного дрона "Паляница".