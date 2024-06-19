Нові BMW Х3 з двома двигунами коштуватимуть менш як 50 тисяч доларів: коли гібриди доберуться до України

Вони цілком ймовірно можуть спричинити фурор на ринку

BMW X3 2025 року — це четверте покоління компактного розкішного позашляховика-кросовера BMW (тепер BMW його називає середньорозмірним кросовером). Порівняно з попередником, він має поляризаційну нову мову дизайну з довшою, ширшою та нижчою позицією.

Зовнішній вигляд може похвалитися сміливою передньою панеллю з великими ґратами радіатора, витонченими характерними лініями та помітними розширювачами крил, а задня частина має вигнуті двері багажника та Т-подібні задні ліхтарі. Про це пише Аutoevolution.

Інтер'єр і техніка

Інтер’єр автомобіля виконано у традиційному стилі — із великим вигнутим дисплеєм і панеллю взаємодії під ним. Він має нову операційну систему BMW на базі Android 9 (iDrive 9) з хмарною навігацією, функцією доповненої реальності та персональним помічником. Салон обтягнуто тканиною з переробленого поліестеру, є підігрів сидінь з перфорованою оббивкою Veganza та збільшений простір для багажу.

Трансмісія та продуктивність

X3 30 xDrive оснащений 2,0-літровим рядним чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом і 48-вольтовою системою м’якого гібрида, що видає 255 к.с. Час розгону до 100 км/год становить 6,0 секунд. X3 M50 xDrive оснащений 3,0-літровим рядним 6-циліндровим двигуном з турбонаддувом і 48-вольтовою системою м’якого гібрида, що генерує 393 к.с., а час розгону 0-100 км/год становить 4,4 секунди.

Обидві моделі мають підвищену жорсткість, ширшу колію та вдосконалену підвіску для покращення керованості та стабільності. M50 xDrive також оснащено адаптивною підвіскою M Sport, змінним спортивним рульовим керуванням, гальмами M Sport і диференціалом M Sport.

Ціни та доступність

Очікується, що ціна BMW X3 2025 року незначно зросте порівняно з поточною моделлю, базова модель оцінюється приблизно в 50 000 доларів. Виробництво планується розпочати в четвертому кварталі 2024 року, причому вартість X3 30 xDrive стартує від 49 500 доларів США, а M50 xDrive – від 64 100 доларів США. Перші замовлення покупці, як очікується, зможуть отримати на початку 2025 року. До України традиційно автомобілі бренду прибувають пізніше, не раніше як за пів року після початку продажу на місцевому ринку.

Раніше також "Телеграф" писав про те, що електромобілі виявились не такими надійними, як здавалось. Вони мають купу проблем, і тому поки не можуть обійти за популярністю авто з ДВЗ.