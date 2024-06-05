Ресурс від 300 тис. км і більше без капремонту: названо найвитриваліші популярні двигуни сучасності

Саме від надійності двигуна залежить, як довго зможе прослужити ваш автомобіль

Часи, коли автомобільна галузь вважала, що двигуни повинні працювати лише 100-150 тисяч кілометрів, минули. Сьогодні провідні виробники прагнуть подолати позначку в пів мільйона кілометрів і більше.

І хоча автоконцерни прагнуть створювати все більш ефективні, економічні та екологічні двигуни, є не такі й старі, але перевірені кілометрами "конячки". Ось одні з найкращих.

Toyota 1GR-FE V6

Славнозвісний 4,0-літровий двигун V6 від Toyota відомий своєю неймовірною надійністю. З 2002 по 2009 роки він встановлювався на такі популярні моделі, як Toyota 4Runner, FJ Cruiser, Tacoma та Tundra. Відзначаючись простотою конструкції та відсутністю складної електроніки, цей мотор здатний проїхати понад 500 000 кілометрів без серйозного ремонту.

Honda K-Series

Лінійка двигунів Honda K-Series довела свою витривалість у різноманітних моделях компанії. Ці потужні бензинові мотори з робочим об'ємом від 2,0 до 2,4 літра славляться міцним алюмінієвим блоком циліндрів та простотою обслуговування. Власники часто звітують про пробіги, що перевищують 300 000 кілометрів, без необхідності капітального ремонту.

Subaru EJ25

Культовий опозитний двигун Subaru EJ25 визнаний одним з найнадійніших у світі. Протягом багатьох років він встановлювався на популярних моделях Legacy, Outback та Forester. Наділений неймовірною міцністю, цей 2,5-літровий мотор демонструє помірне зношення навіть після пробігу в 500 000 кілометрів. Така довговічність досягається завдяки збалансованій конструкції та якісним матеріалам.

Mazda L-Series

Моделі Mazda зі старої лінійки двигунів L-Series відзначалися неперевершеною надійністю. Ці атмосферні бензинові мотори об'ємом від 1,8 до 2,5 літра, що випускалися з 1968 по 2003 рік, часто долали позначку в 300 000 кілометрів без капітального ремонту. Ця витривалість була результатом простої конструкції та високої якості збірки.

Nissan VG V6

Потужний двигун V6 VG від Nissan довгий час вважався одним з найнадійніших японських двигунів свого часу. Встановлений на таких популярних моделях, як Pathfinder, Frontier та 350Z, він славився здатністю працювати понад 500 000 кілометрів без серйозних поломок. Завдяки вдалій конструкції та якісним матеріалам цей 3,3-літровий мотор зберігав гідні експлуатаційні характеристики навіть після масштабних пробігів.

Раніше "Телеграф" писав про найвитриваліші дизельні двигуни. Вони здатні справно працювати десятиліттями.