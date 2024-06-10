У Toyota з'явився серйозний конкурент: названо найнадійніший двигун Volkswagen

Він має дуже пристойний ресурс

Німецький автовиробник Volkswagen славиться не лише своїми культовими моделями, а й потужними та витривалими двигунами. Подекуди він може "переплюнути" навіть Toyota, яка вважається найнадійнішою маркою авто у світі.

Один із них, 1.9-літровий дизельний TDI, здобув неабияку репутацію в автомобільному світі, ставши найнадійнішим двигуном у світі. "Телеграф" розповідає, у чому його особливість.

Технічні характеристики

Цей чотирициліндровий турбодизель, який випускався з 1991 по 2010 рік, вражає своєю довговічністю та здатністю долати величезні відстані. Його ресурс перевищує 400 тисяч кілометрів, що є неперевершеним показником для двигунів такого класу.

Секрет надзвичайної надійності 1.9 TDI криється в його конструкції. Використання чавунного блоку циліндрів, а також високоякісних матеріалів та ретельне виготовлення забезпечують тривалий термін експлуатації. Крім того, цей двигун відомий своєю невибагливістю до якості пального та оливи.

Завдяки відмінному співвідношенню потужності та економічності, 1.9 TDI став улюбленцем серед водіїв, які шукають витривалий та ефективний автомобіль. Його встановлювали на різні моделі концерну Volkswagen Group, зокрема Volkswagen Golf, Passat, Jetta та Audi A4.

Такі технічні характеристики, як потужність від 90 до 150 к.с. та крутний момент до 320 Нм, роблять цей двигун достатньо потужним для комфортної їзди. Водночас його середня витрата палива становить близько 5-6 літрів на 100 км, що є чудовим показником для дизельного мотора.

Отже, Volkswagen 1.9 TDI по праву вважається одним із найкращих дизельних двигунів в історії автомобілебудування. Його непогана витривалість та надійність стали взірцем для інших виробників, а мільйони задоволених власників автомобілів з цим мотором — неспростовним доказом його легендарного статусу.

Раніше "Телеграф" писав про 5 кращих японських авто з гібридним двигуном. Вони економні та варті своїх грошей.