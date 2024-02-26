Одне з найкрутіших спорткупе 80-х помили вперше за 12 років: як змінився автомобіль

Мати такий хотіли більшість молодих людей у 80-х

Mitsubishi Starion — це спортивний автомобіль, який випускався японською компанією Mitsubishi Motors з середини 1980-х до початку 1990-х років. Модель була представлена в 1982 році і призначалася як для японського, так і для світового ринку.

Задньопривідне чотиримісне купе з турбонаддувом мало механічну коробку передач і квадратні крила. Цей екземпляр простояв у гаражі 12 років. За цей час він вкрився товстезним шаром пилу і виглядає не дуже, пише Motor1.

Та так було тільки до тих пір, поки співробітники WD Detailing не звернули на нього увагу. Вони вирішили взяти цей автомобіль для повної реставрації. У своєму гаражі вони з подивом виявили, що шар пилу — це ще квіточки. Справжня катастрофа — у салоні авто.

Як повідомляється, цвіль тут "огорнула" кожен дюйм салону. Вона була навіть на ручці перемикання передач та панелі приладів. Запах стояв просто жахливий.

Як відновлювали авто

Команда детейлінгу, одягнувши маски, почала роботу над авто. Вона зняла передні сидіння та почистила салон авто, включно з килимками. Їм знадобилось багато годин роботи і спецзасоби, щоб все виглядало як нове. Варто зазначити, що у них вийшло.

З екстер’єром усе простіше. Машину гарно помили і відполірували. У результаті автівка виглядає так, ніби її щойно викотили з виставкового залу. Власник авто був шокований, коли побачив, як фахівці змогли його відреставрувати.

Раніше "Телеграф" писав, що у сараї знайшли 35-річний Seat Ibiza з двигуном від Porsche. Його створив відомий італійський дизайнер.