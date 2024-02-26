Одно из самых крутых спорткупе 80-х помыли впервые за 12 лет: как изменился автомобиль

Матери такой хотели большинство молодых людей в 80-х

Mitsubishi Starion – это спортивный автомобиль, который выпускался японской компанией Mitsubishi Motors с середины 1980-х до начала 1990-х годов. Модель была представлена в 1982 году и предназначалась как для японского, так и мирового рынка.

Заднеприводное четырехместное купе с турбонаддувом имело механическую коробку передач и квадратные крылья. Этот экземпляр простоял в гараже 12 лет. За это время он покрылся толстенным слоем пыли и смотрится не очень, пишет Motor1.

Но так было только до тех пор, пока сотрудники WD Detailing не обратили на него внимание. Они решили взять этот автомобиль для полной реставрации. В своем гараже они с удивлением обнаружили, что слой пыли – это еще цветочки. Настоящая катастрофа – в салоне авто.

Как сообщается, плесень здесь "обернула" каждый дюйм салона. Она была даже на ручке переключения передач и приборной панели. Запах стоял просто ужасный.

Как восстанавливали авто

Команда детейлинга, надев маски, начала работу над автомобилем. Она сняла передние сиденья и почистила салон авто, включая коврики. Им понадобилось много часов работы и спецсредства, чтобы все выглядело как новое. Следует отметить, что у них получилось.

С экстерьером все проще. Машину хорошо помыли и отполировали. В результате автомобиль выглядит так, будто его только что выкатили из выставочного зала. Владелец авто был в шоке, когда увидел, как специалисты смогли его отреставрировать.

Ранее "Телеграф" писал, что в сарае обнаружили 35-летний Seat Ibiza с двигателем от Porsche. Его создал известный итальянский дизайнер.