В Україні помітили найновіший Lamborghini Urus за майже 270 тисяч доларів

Цей автомобіль коштує близько 270 тисяч доларів

В Україні багато розкішних, унікальних, стильних автомобілів. Це і ретро-кари, яких є всього кілька екземплярів на всю земну кулю, і супер дорогі купе чи кросовери.

Зокрема, нещодавно у столиці сфотографували найновішу версію люксового кросовера Lamborghini Urus 2023 року випуску. Відповідне фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a.

Що відомо про Lamborghini Urus Performante

Це Lamborghini Urus Performante — одна з топових комплектацій автомобіля. Він обладнаний потужним 4,0-літровим V8 Twin-Turbo двигуном, який надає потужності у 666 кінських сил і неймовірних 850 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість авто складає 306 км/год. Розгін до першої сотні складає 3,3 секунди.

У 2023 році завдяки варіантам S і Performante Lamborghini вдалося домогтися підвищенню продуктивності на 16 кінських сил. Варіація Performante отримала іншу підвіску, ніж базова S. Вона має сталеві пружини замість пневматичних і занижена на 0,8 дюйма. Також конфігурація отримала 23-дюймові колісні диски. Вага зменшилась через використання панелей кузова з вуглецевого волокна.

Ціни на Lamborghini Urus починаються з $233 995 і досягають $268 666. Залежить це від комплектації та опцій.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають тюнінгований ЗАЗ "Славуту". Вона створена у дусі "сталкера" та "танчиків".