Довжиною 6 метрів та має потужний двигун: на звалище виявили 65-річний унікальний Cadillac (фото)

Попри його далеко не ідеальний стан, за нього хочуть отримати чималі гроші

У штаті Техас, США, виявили рідкісний Cadillac DeVille у кузові універсал 1959 року випуску. Цей унікальний у своєму роді автомобіль сягає в довжину близько шести метрів та має потужний двигун V8.

Що являє собою Cadillac DeVille

Як повідомляє Autoevolution, цей екземпляр був побудований на двох автомобілях: Cadillac DeVille 1959 року та Oldsmobile Fiesta. Універсал тепер оснащений гібридним шасі, що складається з передньої частини Cadillac DeVille та шасі Oldsmobile від брандмауера до задньої частини.

Автомобіль зберіг усі знакові риси дизайну Cadillac 1959 року, зокрема потужні задні плавці та турбіноподібні кути заднього бампера. Двері багажника відкриваються в бік.

Універсал Cadillac DeVille

Cadillac серійно не випускав універсали до 2010 року, проте такі моделі створювали та випускали малими партіями спеціалізовані кузовні ательє. Більшість з них використовувалися як карети швидкої допомоги, проте існували і розкішні сімейні автомобілі — один універсал Cadillac навіть замовив собі Елвіс Преслі.

Салон Cadillac DeVille

Щодо стану, то він в автомобіля залишає бажати кращого — з кузова здерта фарба, у салоні пошкоджено оздоблення, а двигун взагалі відсутня. Цей універсал був обладнаний 6,4-літровим 325-сильним V8 та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Утім, попри наявні проблеми, цей Cadillac виставили на продаж і хочуть за нього отримати 35 000 доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "з молотка" пустять розкішний Cadillac, на якому їздив Джо Байден. Його пробіг складає 26 тисяч км.