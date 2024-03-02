Найшвидші у світі: названо 3 моделі авто, які розганяються до сотні менш як за 2 секунди

Річ не тільки в максимальній швидкості — розганятись від нуля до сотні за 2 секунди може далеко не кожен.

У світі існує багато швидких авто. Це гіперкари, суперкари, спортивні боліди, і навіть електричні кросовери. Та далеко не кожен з них може розганятись з нуля до сотні менш як за 2 секунди.

Просто уявіть собі це прискорення — не встигли навіть як слід кліпнути, а уже мчите на швидкості 100 км/год. Трійку найшвидших авто світу публікує видання Аutocar.

Aspark Owl

Японський виробник Aspark каже, що максимальна потужність його електричного суперкара складає 1985 кінських сил. У нього є чотири окремі електродвигуни на кожне колесо, а також акумулятор на 64 кВт·год. Це майже у два рази більше, ніж потужності авто Формули-1. Також цей автомобіль довів на реальній трасі, що прискорюється з нуля до сотні всього за 1,72 секунди.

Важить гіперкар всього 1900 кг. Він може розганятися до 400 км/год, проте на практиці це ще не перевіряли. У світ вийде лише 50 екземплярів цієї моделі, і кожна з них коштуватиме близько 2,5 млн фунтів стерлінгів. Це понад 3 млн 150 тисяч доларів.

Rimac Nevera

Rimac Nevera — офіційно визнаний найшвидший серійний електромобіль у світі. Його змогли розігнати до 415 кілометрів за годину. Це третина від швидкості звуку, на секундочку. Потужність машини складає 1887 к.с. А з нуля до сотні вона розганяється всього за 1,95 секунди.

Pininfarina Battista

Pininfarina Battista — це революційний електричний гіперкар, створений італійським виробником розкоші автомобілів Automobili Pininfarina.

У своїй основі Battista — це свідчення високотехнологічної електричної інженерії. З потужністю понад 1 900 к.с. і обертовим моментом 1 696 фунтів-фут, він розганяється від 0 до 60 миль на годину за 2 секунди. Електричний привід, розроблений Rimac, рухає Battista за допомогою акумулятора на 120 кВт·год.

Раніше "Телеграф" писав, що у Мережі показали найпотужнішу Skoda. Вона розвиває 700 кінських сил.