Під капотом 1800 "коней": найпотужніший у світі гіперкар виставили на продаж за $1 млн 200 тисяч

Цей гіперкар може розвивати швидкість майже як літак, але на практиці цього ніхто не перевіряв

Hennessey Venom F5 — це високопродуктивний гіперкар, розроблений американською компанією Hennessey Performance Engineering. Це найпотужніший у світі автомобіль, у якого під капотом 1817 кінських сил.

Тепер цей гіперкар планують продати. Всього створено два таких автомобілі від виробника, хоч планується близько 30-ти. Відповідне оголошення про продаж екземпляра з аукціону розміщене на сайті Broadarrowauctions.

Аукціон повинен відбутися на початку березня. За нього хочуть отримати від 1 млн 200 тисяч до 1 млн 650 тисяч доларів.

Що відомо про Hennessey Venom F5 Roadster?

Hennessey Venom F5 Roadster — це представлений у 2022 році гіперкар американського виробника. Він може розганятися до 483 км/год, але поки практично це не перевірили.

Автомобіль заснований на 6,6-літровому турбованому двигуні V8 Fury, що працює разом з автоматичною коробкою передач. Цей гіперкар має знімний дах, який важить лише 8 кг. Такої низької ваги вдалося домогтися завдяки вуглепластику.

Двигун розташовано під кришкою, виготовленою із загартованого скла та вуглепластику. Дизайн автомобіля виглядає аеродинамічним і агресивним, спроєктованим для максимальної ефективності та швидкісних характеристик.

Раніше "Телеграф" писав, що McLaren створив новий кабріолет. Суперкар коштує 275 тисяч доларів.