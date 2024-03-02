Самые быстрые в мире: названы 3 модели авто, которые разгоняются до сотни менее чем за 2 секунды

Дело не только в максимальной скорости – разгоняться от нуля до сотни за 2 секунды может далеко не каждый.

В мире существует много скорых авто. Это гиперкары, суперкары, спортивные болиды, а также электрические кроссоверы. Но далеко не каждый из них может разгоняться с нуля до сотни менее чем за 2 секунды.

Просто представьте себе это ускорение – не успели даже как следует моргнуть, а уж мчитесь на скорости 100 км/ч. Тройку самых быстрых автомобилей мира публикует издание Аutocar.

Aspark Owl

Японский производитель Aspark говорит, что максимальная мощность его электрического суперкара составляет 1985 лошадиных сил. У него есть четыре отдельных электродвигателя на каждое колесо, а также аккумулятор на 64 кВтч. Это почти в два раза больше, чем мощности автомобиля Формулы-1. Также этот автомобиль доказал на реальной трассе, что ускоряется с нуля до сотни всего за 1,72 секунды.

Весит гиперкар всего 1900 кг. Он может разгоняться до 400 км/ч, однако на практике этого еще не проверяли. В свет выйдет всего 50 экземпляров этой модели, и каждая из них будет стоить около 2,5 млн фунтов стерлингов. Это более 3 млн 150 тысяч долларов.

Rimac Nevera

Rimac Nevera – официально признанный самый быстрый серийный электромобиль в мире. Его смогли разогнать до 415 километров в час. Это треть от скорости звука, на секундочку. Мощность машины составляет 1887 л.с. А с нуля до сотни она разгоняется всего за 1,95 секунды.

Pininfarina Battista

Pininfarina Battista – это революционный электрический гиперкар, созданный итальянским производителем роскоши автомобилей Automobili Pininfarina. В своей основе Battista – это свидетельство высокотехнологичной электрической инженерии. С мощностью свыше 1900 л.с. и крутящим моментом 1696 фунтов-фут, он разгоняется от 0 до 60 миль в час за 2 секунды. Электрический привод, разработанный Rimac, двигает Battista с помощью аккумулятора на 120 кВтч.

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