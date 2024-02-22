Volkswagen впровадить у свої авто ChatGPT другого рівня: які функції з’являться

Голосовий помічник дозволить керувати багатьома функціями в авто

Нещодавно Volkswagen представив нове програмне забезпечення на основі голосового помічника, створеного на базі ChatGPT. Тепер же німецький автовиробник заявив, що скоро випустить нову версію. Її називають "рівнем 2".

Зараз користувач дає чат-боту інструкції або команди, але в оновленій версії можна буде спілкуватись зі штучним інтелектом. Про це Auto Express розповів Луїс Медінас, менеджер проєкту з розробки інформаційно-розважальних систем Volkswagen.

Нова система з’явиться в автомобілях бренду уже цього року. Її зможуть використовувати авто VW, що мають ПЗ VW 4.0. Тобто, йдеться про моделі ID.2, ID.4, ID.5 та ID. 7. Також його отримають оновлені Tiguan, Passat і Golf.

Як працює голосовий помічник Volkswagen IDA

У компанії повідомляють, що при використанні голосового помічника не потрібно буде встановлювати інший додаток або створювати новий обліковий запис. Запитання користувачів також супроводжуватимуться посиланнями на інтернет-ресурси, щоб отримати додаткову інформацію.

Власники авто Volkswagen будуть мати доступ до бази даних штучного інтелекту, яка постійно зростає. Нові функції дозволять керувати інформаційно-розважальною системою, кондиціонером та навігацією голосом. А штучний інтелект зможе відповідати на звичні запитання інтуїтивно зрозумілою мовою. Якщо ж система авто не буде знати відповіді на запитання, вона перенаправить його до нейромережі. повідомляється, що чат не зможе отримати доступу до авто, адже запитання та відповіді негайно видаляються.

Представник Volkswagen каже, що система зможе давати точні відповіді на майже усі запитання, які лише можна уявити.

Раніше "Телеграф" писав, що електрокар нового європейського бренду показали на шпигунських знімках. Він коштуватиме $14 000.