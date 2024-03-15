СТО збанкрутують: названо легендарні моделі Toyota з найнадійнішим у світі двигуном

Володіючи однією з цих моделей, ви забудете, що таке СТО

Автомобілі японської марки Toyota славляться своєю надійністю уже понад сотню років — вони майже ніколи не ламаються, заводяться у будь-яку погоду і загалом не дуже доставляють проблем своїм власникам. Та навіть серед надійних моделей є ті, які вирізняються найбільшою надійністю.

Вони всі оснащені єдиним двигуном 2JZ, відомий як двигун Toyota Supra. Про них розповідає видання Slashgear.

Двигун 2JZ: легенда з винятковою надійністю

2JZ — це рядний 6-циліндровий двигун, розроблений Toyota Motor Corporation. Він випускався з 1990 по 2007 рік і використовується у низці популярних автомобілів Toyota, Lexus та інших.

2JZ відомий своєю винятковою надійністю. Завдяки міцній конструкції, якісним компонентам та точній збірці, 2JZ може витримувати значні навантаження без несправностей. При правильному обслуговуванні двигуни 2JZ легко проходять 500 000 км і більше.

Моделі, оснащені 2JZ

Toyota Supra (1993-2002): найвідоміша модель з 2JZ, Supra Mk IV оснащувалась 2JZ-GTE з турбонаддувом, що генерує 280-320 к.с.

найвідоміша модель з 2JZ, Supra Mk IV оснащувалась 2JZ-GTE з турбонаддувом, що генерує 280-320 к.с. Toyota Aristo (1991-2005): відома як Lexus GS в інших країнах, Aristo пропонувала 2JZ-GE (230 к.с.) та 2JZ-GTE (280-320 к.с.).

відома як Lexus GS в інших країнах, Aristo пропонувала 2JZ-GE (230 к.с.) та 2JZ-GTE (280-320 к.с.). Toyota Soarer (1991-2000): люкс-купе Soarer оснащувалось 2JZ-GE (230 к.с.) та 2JZ-GTE (280 к.с.).

люкс-купе Soarer оснащувалось 2JZ-GE (230 к.с.) та 2JZ-GTE (280 к.с.). Toyota Crown (1991-1995): седан Crown пропонувався з 2JZ-GE (220 к.с.).

седан Crown пропонувався з 2JZ-GE (220 к.с.). Toyota Chaser (1992-2001): спортивний седан Chaser оснащувався 2JZ-GE (220 к.с.) та 2JZ-GTE (280 к.с.).

спортивний седан Chaser оснащувався 2JZ-GE (220 к.с.) та 2JZ-GTE (280 к.с.). Toyota Mark II (1996-2001): седан Mark II пропонувався з 2JZ-GE (220 к.с.) та 2JZ-GTE (280 к.с.).

седан Mark II пропонувався з 2JZ-GE (220 к.с.) та 2JZ-GTE (280 к.с.). Toyota Cresta (1996-2001): седан Cresta пропонувався з 2JZ-GE (220 к.с.) та 2JZ-GTE (280 к.с.).

Є 2 модифікації цього двигуна: 2JZ-GE (атмосферний варіант 2JZ, що генерує 220-230 к.с.) і 2JZ-GTE (турбований варіант 2JZ, що генерує 280-320 к.с.

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