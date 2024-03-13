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Експерти назвали найнадійніші двигуни Ford: в які моделі вони встановлювались

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Ford Fusion
Ford Fusion. Фото infocar.ua

Ці автомобілі за умови хорошого обслуговування можуть проїхати до 600 тисяч кілометрів.

Ford здобув міцну репутацію завдяки лінійці надійних двигунів. Наприклад, 5,4-літровий Triton V8 відомий своєю довговічністю, здатний проїхати понад 600 000 км за належного обслуговування. Є багато інших надійних варіантів, які можуть досягати до 800 000 км.

Розповідаємо про трійку найнадійніших двигунів Ford з погляду надійності. Рейтинг засновано на дослідженні сайту Hotcars.

EcoBoost V6

EcoBoost V6

Найнадійнішим двигуном Ford за версією HotCars є 3,5-літровий EcoBoost V6, що випускається з 2009 року, потужністю від 310 до 647 кінських сил. Цей двигун використовувався в таких моделях, як Ford Taurus SHO, Ford GT, Ford F-150 Raptor, Ford Expedition і Lincoln Navigator.

5,4-літровий V8

Ford Expedition

Другим за надійністю є 5,4-літровий V8 потужністю від 235 до 550 кінських сил, що випускався з 1997 по 2017 рік і використовувався в різних моделях Ford і Lincoln. Зокрема, це Ford F-150 SVT Lightning, Ford F-250 та F-350 Super Duty, Ford Expedition, Ford E-Series (Econoline) Super Duty, Ford Excursion, Ford Shelby GT500 (кілька років), Ford GT.

6,4-літровий V8

Третє місце зайняв 6,4-літровий V8 потужністю від 255 до 401 кінська сила, що випускався з 1961 по 1976 рік. Ним оснащувались такі моделі як Ford Elite, Ford Mustang V, Ford F-250 Super Duty.

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Теги:
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