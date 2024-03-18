В Україну привезли справжній ексклюзив - розкішний рестомод Porsche за 650 тисяч доларів

Компанія прийняла лише 70 передзамовлень у світі

В Україні днями з’явився справжній ексклюзив. Це екстремально дорогий автомобіль Porsche 911 Turbo у версії рестомода. Її створила американська компанія Singer Vehicle Design.

Цікаво, що це не просто тюнінговане авто, а серійне. Відповідні фото опублікували в ТопЖир. Як повідомляється, авто перебуває у Києві.

Що відомо про Porsche 911 Turbo від Singer

Ця модель авто створена за мотивами класичної серії 964. Компанія Singer, заснована у 2009 році, спеціалізується на реставрації та модернізації класичних моделей Porsche. Новий автомобіль був анонсований у лютому цього року та представлений безпосередньо перед "Фестивалем швидкості" у Гудвуді у Великобританії.

Перший агрегат цього автомобіля може похвалитися потужним 517 кінськими силами (380 кВт) шестициліндровим двигуном з робочим об’ємом 3,8 літра і двома турбокомпресорами. Покупці мають можливість вибирати з різних рівнів потужності двигуна в діапазоні від 455 до 517 кінських сил. Крім того, клієнти можуть вибрати конфігурацію із заднім або повним приводом, а також автоматичну або ручну коробку передач.

Кузов автомобіля повністю виготовлений з вуглецевого волокна, що забезпечує знижену вагу. Він має характерний широкий спойлер ззаду та повітрозабірники в задніх крилах для покращеної ефективності інтеркулера. Автомобіль оснащений ефективною гальмівною системою ABS і контролем тяги.

Усередині автомобіль може похвалитися класичними цифровими датчиками та кнопки на панелі приладів. Інтер'єр прикрашений вуглеволокном, шкірою і тканиною з принтом "гусяча лапка". Центральна консоль містить кріплення для смартфона з можливістю бездротової зарядки. Вартість такого авто, за даними ТопЖир, складає не менш як 650 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що на продаж виставили один з найперших легкових авто Honda. Це кабріолет з м'яким дахом.