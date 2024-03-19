Які бензинові авто найчастіше купують українці: топ-10 моделей

Попит у цьому сегменті зріс на чверть

Український ринок бензинових авто продовжує розширюватися. Так, українці в лютому купували машини, обладнані бензинових ДВЗ, на 25% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомляє "Укравтопром", минулого місяця автопарк України поповнили майже 2,4 тисячі автомобілі на бензині. Зазначається, що цей сегмент охопив 46% усього лютневого ринку нових легковиків. Утім, їхня ринкова частка відносно лютого 2023 року зменшилась на 7 відсоткових пунктів.

Які бензинові авто найчастіше купують українці

Лідером цього сегменту за підсумками лютого 2024 року став Toyota RAV4. Його було придбано в кількості 180 одиниць.

Далі список має такий вигляд. Зазначимо, що більшість авто в цьому списку є кросовери.

Peugeot 301 — 175 од.;

Skoda Scala — 152;

Mazda CX5 — 145;

Renault Duster — 141;

KIA Sportage — 129;

Suzuki SX4 — 86;

Skoda Octavia — 85;

Suzuki Vitara — 78;

Hyundai Tucson — 65.

Щодо Totota RAV4, то він доступний в Україні у п'яти комплектаціях — Live, Active, Active+, Lounge та Premium. Усі вони саме на бензині, а їхня ціна починається від 1 068 340 грн. Щодо технічної складової, то вони мають 173 кінські сили, механічну коробку передач або варіатор, а привід запропонований передній або повний.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що експерти назвали найкращі вживані позашляховики 2024 року. Цікаво, що в списку відсутні моделі однієї марки.