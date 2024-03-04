Їх усього 500: в Україні помітили найдорожчу в історії BMW (фото)

Ця модель має майже 750 кінських сил потужності

В Україні засвітився рідкісний автомобільний екземпляр — BMW XM Label Red. Цей кросовер було вироблено в обмеженій кількості у 500 машин.

Чим примітний BMW XM Label Red

Відповідні світлини з BMW XM Label Red були опубліковані на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Лімітований кросовер обладнали 748-сильною гібридною установкою, що робить його також найпотужнішим у лінійці BMW.

Цей варіант гібридного кросовера здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 секунди і може проїхати 83 км на електротязі. Його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 чи 290 км/год. Витрата пального у комбінованому циклі становить 1,8 л на 100 км.

BMW XM Label Red

Повний привод BMW XM Label Red доповнений активним диференціалом. Кросовер також отримав керовані задні колеса та адаптивні амортизатори. Від стандартного BMW XM версія Label Red відрізняється червоним декором на кузові та особливими 21-дюймовими дисками.

Щодо вартості, то його ціна стартує від 9,1 млн гривень. Наразі ця вартість робить BMW XM Label Red найдорожчою моделлю німецької марки в історії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Rolls-Royce представив автомобіль за 30 млн доларів. Він наразі є найдорожчим у світі.