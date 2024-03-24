Можуть досягти і 60 грн/літр: названо 4 причини швидкого здорожчання бензину в Україні

Експерти прогнозують і подальше зростання

Мабуть, кожен український водій помітив, що ціни на бензин в Україні останнім часом різко зросли. Вартість палива додала у вартості одразу дві гривні, що є незвичайною ситуацією на ринку.

Спочатку вартість 95-го складала близько 55 гривень, а тепер — майже 57. До цінової гонки долучились великі мережі АЗС, які раніше намагались стримувати ціну через те, що мали у запасі деяку кількість палива ще за старою ціною.

Чи буде дорожчати бензин і надалі? Причини

Експерти в один голос прогнозують здорожчання бензину. Зокрема, Дмитро Леушкін, власник мережі АЗС "Прайм", розповів "Бізнес-Телеграфу", що бензин може здорожчати на гривню або й на дві. Таким чином, він майже досягатиме позначки у 60 гривень за літр.

Головною причиною здорожчання палива є зростання у ціні імпортного палива. Саме іноземні заводи підняли ціни на бензин. А в Європі зросли ціни на нафту, побивши ціновий рекорд жовтня 2023 року (86,9 долара за барель).

Однією з причин, чому дорожчає пальне, також є атаки російських нафто-паливних заводів українськими дронами. Оскільки Росія, попри санкції Заходу, залишається одним із найкрупніших експортерів палива у світі. Нещодавно США заявили, що Україна повинна припинити "нахабні удари" по терміналах, депо та НПЗ по всій західній Росії. Начебто це повпливає на ціну нафти у світі.

За попередніми оцінками, удари безпілотниками по Росії зменшили щодобове перероблення нафти на 80-120 тонн. Тим часом у гру вступають китайці, які нарощують своє промислове виробництво шаленими темпами. Лише за перші 2 місяці 2024 року — на сім відсотків, що є рекордним показником за останні три роки.

Є й українські реалії, які ще більше підвищують ціну. Це ситуація на кордоні з Польщею, де продовжується блокада. Через це багато перевізників просто не працюють.

Курс долара також прямо впливає на ціну. З 20 березня НБУ вперше підняв курс долара в Україні вище за 39 гривень. Експерти уже кажуть, що він складатиме 40 гривень у найближчому майбутньому. А імпортний ресурс перераховують саме по цьому високому курсу долара.

Більше читайте у матеріалі "Бізнес-Телеграфу": Бензин по 60? Коли зупиниться зростання цін на пальне.

Як писав "Телеграф" раніше, деякі власники авто в Україні можуть не пройти техогляд. Очевидно, що скоро також будуть запроваджувати такі правила.