Без паніки: якою буде вартість бензину у найближчий тиждень

Чи буде бензин по 60, розповів експерт ринку палива Сергій Куюн.

За останній тиждень-півтора українські АЗС підняли ціни на бензин та дизель одразу на 2 гривні. Зокрема, така ситуація спостерігається у майже всіх мережах АЗС — від найбільших до регіональних.

Чому так відбувається і що буде далі з цінами на бензин, розповів "Телеграфу" директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. За його словами, суттєвих коливань надалі не буде.

"Дійсно, минулого тижня відбулися помітні зміни і коригування цін. У великих мережах ціни зросли на 2 гривні, в інших — на гривню-півтори", — каже Сергій Куюн.

Експерт паливного ринку зазначає, що цей процес триває насправді уже понад місяць — саме відтоді, коли зросла ціна на нафту у світі. З початку року ціна на нафту зросла з 77 до 86 доларів за барель, а це близько 10%.

Спочатку відреагували маленькі мережі АЗС, а великі, такі як OKKO та WOG, до прикладу, ще могли утримувати ціну, адже вони мали запаси палива, куплені ще до моменту подорожчання. Ми очікували, що запаси закінчаться до кінця лютого, але попит був низьким, тому їх вистачило майже до кінця березня.

Але запаси все одно вичерпались, і настав час для синхронізації цін з зовнішнім ринком. Тому, як вважає Сергій Куюн, глобального росту цін на паливо в Україні не буде.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі водії можуть не пройти техогляд. Станеться це у разі його запровадження в обов'язковому порядку.