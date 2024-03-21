Названо чотири причини подорожчання палива в Україні. Але це ще не кінець

Автомобіль для українців обходиться все дорожче

Автомобільне паливо в Україні подорожчало вкотре. Подорожчання на 1-2 гривні спостерігалося на багатьох популярних заправках на кшталт ОККО, WOG, UPG, AMIC, Socar та інших.

Як розповіли експерти у коментарі "Бізнес-Телеграфу", подібне подорожчання також може призвести до ланцюгової реакції та подорожчання інших товарів та послуг. При цьому вони наголосили, що причин підвищення вартості є одразу кілька.

Однією з причин є те, що ціни на нафту повзуть угору по всьому світу, а ф’ючерси марки Brent вже досягли 86,9 долара за барель, що є рекордом з жовтня минулого року. Така ситуація пов’язана з тим, що попит на нафту у світі зростає, а пропозиція залишається незмінною.

Наприклад, Китай нарощує промислове виробництво і потребує більшої кількості нафтопродуктів, але водночас Саудівська Аравія погодила обмежити видобуток у рамках угоди ОПЕК.

Також на глобальну вартість також впливають атаки на російські НПЗ, через які з перероблення було "вибито" від 80 до 120 тонн палива на добу.

Є ще дві причини, які стосуються виключно українського ринку — збільшення тарифів на перевезення палива через складну ситуацію на кордонах, а також високий курс долара, який 20 березня піднявся вище 39 гривень.

Тому українцям варто очікувати, що невдовзі ціна на автомобільне паливо підніметься на 1-2 гривні, а тим часом на деяких заправках на табло можна побачити значення, близькі до психологічної позначки 60 гривень.

Більше на тему читайте у матеріалі "Телеграф":Бензин по 60? Коли зупиниться зростання цін на пальне

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні тижневі обсяги імпорту автомобільного палива впали до 20-місячного мінімуму. Усі через блокаду кордону польськими фермерами.