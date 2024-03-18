Техогляд авто в Україні: що зміниться у 2024 році, кому потрібно пройти і скільки це коштує

Водіям розповіли, чи стане техогляд у 2024 році обов'язковим для всіх

Щорічний техогляд авто є обов'язковою процедурою в багатьох країнах, спрямованою на безпеку пересування транспортними засобами. Під час цього огляду кваліфіковані фахівці або сертифіковані станції перевіряють різні аспекти автомобіля, такі як системи гальмування, освітлення, кермове управління, підвіска тощо.

Раніше в Україні всім власникам транспортних засобів потрібно було проходити техогляд. Та ця процедура була надзвичайно корумпованою — близько 90% українців отримували талони про проходження техогляду нечесним методом, без його фактичного проходження. Тому у 2011 році Верховна Рада скасувала обов’язковий технічний огляд для більшості транспортних засобів.

Кому обов’язково потрібно буде проходити техогляд у 2024 році

Сьогодні в Україні обов’язково щороку мають проходити перевірку вантажні автомобілі, які мають вантажність понад 3,5 тонни. Також перевіряються причепи до них. Така ж норма є для таксі — для перевезення пасажирів обов’язковий технічний огляд.

Також, згідно зі статтею 35 Закону України "Про дорожній рух", є вид транспортних засобів, що має проходити техогляд двічі на рік. Йдеться про автобуси та транспорт, який використовується для перевезення небезпечних вантажів.

Деяким власникам транспортних засобів також потрібно проходити ТО раз у два роки. Це легкові авто, які використовуються з комерційною метою — для перевезення людей або вантажів. Під норму попадають лише ті легкові ТЗ, яким уже понад 2 роки. Також що два роки мають проходити перевірку вантажівки разом з причепами віком від 2 років та вантажністю до 3,5 тонни — незалежно від мети використання.

Де можна пройти техогляд в Україні та скільки він коштує

Раніше, у часи обов’язкового ТО для всіх ТЗ, проводити процедуру могли лише державні компанії. Тепер же це можуть робити і приватники. При проведенні техогляду перевіряють стан коліс, документи, включно з VIN–кодом, номерами кузова та двигуна, стан паливної, гальмівної та інших систем автомобіля. При наявності газобалонного обладнання — його стан і документи на нього. Якщо все у нормі, то власник ТЗ отримає відповідний документ, що засвідчує стан авто і проходження обов’язкового технічного огляду автомобіля.

Якщо спеціалісти вирішують, що стан автомобіля не є належним, видають Акт невідповідності, повідомили "Телеграфу" у компанії з надання таких послуг. Щоб успішно пройти техогляд, власнику ТЗ потрібно усунути несправності чи невідповідності і звернутися для проходження процедури знову.

Що потрібно мати з собою, аби пройти техогляд?

Для проходження техогляду потрібен, власне, сам транспортний засіб, а також техпаспорт на нього. Якщо техконтроль проходить не власник авто, а представник власника, необхідна довіреність. Також потрібен паспорт громадянина України.

Якщо автомобіль обладнано спеціальними елементами конструкції, на кшталт проблискових маячків чи газобалонного обладнання, потрібно пред’явити документи на них.

Скільки коштує техогляд в Україні

Вартість техогляду транспортних засобів в Україні варіюється залежно від населеного пункту та типу транспортного засобу. Найдешевше — у Луцьку та Тернополі, найдорожче — в Одесі.

Як дізнався "Телеграф", загалом ціни на техогляд починаються від 1000 гривень і досягають 2050 грн і більше. Найдешевша послуга — для легкових транспортних засобів — від 1000 грн у Луцьку, Львові та Тернополі, найдорожче — в Одесі — 1700 грн. У Києві в основному за цю процедуру просять від 1350 грн.

За вантажні автомобілі масою до 3,5 тонн потрібно буде заплатити від 1000 грн і до 1650 грн, вантажні автомобілі масою від 3,5 тонн і причепи до них — від 1300 до 1800 грн. Така ж послуга для великих тягачів масою від 12 тонн коштує від 1650 і до 2050 грн.

Зміни у техогляді в Україні

Обов’язковий техогляд в Україні, ймовірно, ще у 2024 році запроваджувати не будуть. Проте можуть посилити вимоги до сервісних центрів, які надають такі послуги. Зокрема, змусити їх обов’язково фіксувати на відео проходження процедури техогляду.

Що буде, якщо не пройти техогляд?

Власникам автомобілів, які зобов’язані мати талон про проходження техогляду, але цього не зробили, загрожує штраф у розмірі 340 грн. Це якщо їх зупинили вперше. При умові, що ТО є, але він протермінований — штраф складає 3400 грн. Повторне порушення тягне за собою штраф 17 тисяч гривень, а якщо власник ТЗ є посадовою особою — удвічі більше.

Якщо власника транспортного засобу зупинили вдруге протягом року, і зареєстрували правопорушення у вигляді відсутності техогляду, йому може загрожувати не лише штраф, а й позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Також на вибір суду водія можуть посадити під адміністративний арешт на термін від 5 до 10 діб. І це не просто "страшилки", щоб примусити водія привести до ладу свою машину і витратитись на ТО. Такі випадки, включно з арештом, уже траплялись. Про це далі.

Позбавлення права керувати авто або адміністративний арешт за відсутність техогляду: практичні випадки

Нещодавно "Телеграф" описував практичний випадок, коли водія авто в Україні арештували за відсутність техогляду. Його зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху. Сталось це у 2022 році у Чернігівській області.

Водій керував авто FORD TRANSIT без ТО. Вперше його оштрафували на 340 гривень, після чого водій штраф сплатив, але все одно не пройшов техогляду. Згодом його вдруге зупинили, кваліфікувавши дії за ч. 4 ст. 121 КУпАП. Суд, опираючись на думку порушника, міг обрати міру покарання — позбавлення права керування або адміністративний арешт. У судовій залі чоловік щиро розкаявся, просивши не позбавляти його прав керування. Він просив обрати для нього адміністративний арешт. Суд став на бік обвинуваченого, призначивши йому міру покарання у вигляді арешту на термін у 5 діб.

Чи можуть знову запровадити обов’язковий ТО для всіх без виключення ТЗ?

Очікувано, що звільнятись від проходження ТО усі водії назавжди не будуть, адже законодавство України поступово наближається до європейського.

Про можливість відновлення обов’язкового ТО для всіх говорять уже давно. У Раду навіть подавали кілька законопроєктів про зміни до статті 35 Закону України про "Дорожній рух". Та згодом вирішили відкласти зміни до закінчення воєнного стану. Найімовірніше, для попередження корупції, як це було до 2011 року, перевірку проводитимуть приватні компанії (це практикується в ЄС). Вони повинні будуть мати відповідні сертифікати та обладнання. Крім перевірки усіх систем авто, вони фіксуватимуть цифри на одометрі, тобто пробіг авто, в єдиному реєстрі ТЗ.

Цікаво, що перевірятимуть авто за стандартами, які встановлені для тих років, які діяли на момент виготовлення ТЗ. Тобто "Жигулі" 1980 року, наприклад, зможуть пройти техогляд (при умові належного технічного стану, звісно).

Хто не пройде обов’язковий техогляд у разі його запровадження?

Технічний огляд можуть не пройти ті авто, які мали значні пошкодження у минулому, наприклад, потрапивши у серйозну ДТП. Крім того, якщо такі норми запровадять, то автомобілі, вік яких перевищує 15 років, чи не відповідають екологічним стандартам "Евро-4", можуть також не пройти техогляд. Та за таке навряд чи проголосують, зважаючи на те, скільки таких авто їздить дорогами України.

Крім того, технічний огляд можуть не пройти авто, у конструкцію яких значно втручались. Це можуть бути тоновані, перероблені та тюнінговані автомобілі, наприклад, цей Жигуль в кузові купе.

Раніше "Телеграф" писав, чому шини в авто можна міняти тільки парами. Заміна лише однієї шини може порушити баланс і керованість транспортного засобу.