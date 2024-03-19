Які помилки найчастіше роблять водії в місті: топ-5 факапів автомобілістів

Через них небезпеці піддається не тільки той, хто за кермом, а й інші учасники дорожнього руху

Дотримуватися ПДР — обов'язок кожнього водія. Утім, далеко не завжди це йому вдається, особливо — в місті.

"Телеграф" зібрав добірку з топ-5 помилок водіїв під час їзди в межах міста та що треба зробити, аби їх уникати. Одразу зазначимо, що в разі порушення якихось правил, автомобіліст піддає небезпеці не тільки себе, але й інших учассників дорожнього руху.

Водіння в місті може бути складним завданням, адже воно потребує постійної уваги та концентрації. Незважаючи на це, багато водіїв роблять типові помилки, які можуть призвести до аварійних ситуацій.

Топ-5 помилок водіїв у місті

Елементарне незнання ПДР: до цього переліку можна віднести розмітку (різка зміна смуги руху) та сигнали світлофора, які є однією з найпоширеніших причин аварій.

Неуважність, а саме: розмови по телефону, текстові повідомлення, їжа або пиття за кермом — все це відволікає водія від дороги та може призвести до фатальних наслідків.

Недотримання дистанції: враховуючи шалений потік авто, особливо у великих містах, то сюди можна віднести й цю помилку. Багато аварій стаються через недотримання безпечної дистанції між автомобілями. Водії часто недооцінюють час реакції та відстань до переднього авто, що призводить до зіткнень.

Неправильне паркування: Незалежно від того, чи це неправильне паркування на тротуарі, блокування в'їздів або виїздів, це створює не зовсім приємною ситуацію для інших водіїв і пішоходів.

Перевищення швидкості та неправильне використання поворотників. Перевищення швидкості або їзда з невідповідною швидкістю для дорожніх умов може призвести до втрати контролю над транспортним засобом. Що стосується поворотників, то несигналізація про повороти або перестроювання може призвести до зіткнення з іншими транспортними засобами.

Отже, аби уникнути цих помилок, водіям рекомендується:

Дотримуватися правил дорожнього руху.

Бути уважними за кермом і не відволікатися на сторонні речі.

Обирати безпечну швидкість.

Використовувати поворотники.

Плавно міняти смуги руху.

Дотримуватися безпечної дистанції.

Паркуватися правильно.

Зауважте, що дотримання правил дорожнього руху є критично важливим для забезпечення безпеки всіх учасників руху на дорозі. Водії повинні бути свідомі своєї відповідальності та дотримуватися правил, щоб зменшити кількість аварій та зберегти життя. Ваша безпека та безпека інших учасників дорожнього руху залежить від вашої відповідальності за кермом. Будьте уважні, ввічливі та поважайте інших на дорозі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за неправильне використання "аварійки" можна позбутися прав. Так, нею не варто "моргати" без критичної необхідності.