В Україні здорожчали всі види пального: скільки тепер коштує ними заправити авто

Найбільше додало у вартості дизельне пальне

Українські АЗС у п'ятницю, 29 березня, змінили ціни на бензин, дизель та скраплений газ. Так, вчергове вони скорегували вартість на стелах у бік подорожчання.

Про це повідомляє Консалтингова група "А-95". Одразу зазначимо, що найбільше додав у ціні дизель.

Як змінилася вартість пального на українських АЗС

Зокрема, найдорожчий вид пального — преміальний А-95 — додав у ціні 8 коп./літр. Відтепер його середня вартість становить 57,18 грн/літр. Звичайний А-95 подорожчав на 7 коп./літр — 53,69 грн/літр. А-92-й, своєю чергою, тепер коштує 50,64 грн/літр (+4 коп./літр). Найбільше подорожчав дизель, тепер його ціна — 54,02 грн/літр (+9 коп./літр). Скраплений газ також додав у ціні, але лише на 1 коп./літр — 28,15 грн/літр.

Щодо вартості на АЗС, то тут позначка впритул наблизилася до 60 грн/літр. Наразі найдорожче пальне на SOCAR, де А-95+ коштує 59,99 грн/літр. Далі йдуть OKKO, Shell та WOG, де "преміальний" А-95 коштує 59,49 грн/літр.

А-95, своєю чергою, знову найдорожче коштує на SOCAR — 58,99 грн/літр. Найдешевше ця марка коштує на "Авантаж 7" — 49,95 грн/літр. Автогазом, тим часом, найдорожче заправитися на "Паралель" — 29,66 грн/літр. Найдешевше блакитне пальне коштує на Green Wave — 26,30 грн/літр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде з цінами на пальне найближчим часом та як на це вплине можливе підвищення акцизу. На вартість впливає чимало чинників.