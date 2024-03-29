В Украине подорожали все виды топлива: сколько сейчас стоит ими заправить авто

Больше всего прибавило в стоимости дизельное топливо

Украинские АЗС в пятницу, 29 марта, изменили цены на бензин, дизель и сжиженный газ. Так, в очередной раз они скорректировали стоимость на стелах в сторону подорожания.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95". Сразу отметим, что больше всего прибавил в цене дизель.

Как изменилась стоимость топлива на украинских АЗС

В частности, самый дорогой вид топлива – премиальный А-95 – прибавил в цене 8 коп./литр. Теперь его средняя стоимость составляет 57,18 грн/литр. Обычный А-95 подорожал на 7 коп./литр – 53,69 грн/литр. А-92-й, в свою очередь, теперь стоит 50,64 грн/литр (+4 коп./литр). Больше всего подорожал дизель, теперь его цена — 54,02 грн/литр (+9 коп./литр). Сжиженный газ также прибавил в цене, но только на 1 коп./литр – 28,15 грн/литр.

Что касается стоимости на АЗС, то здесь отметка вплотную приблизилась к 60 грн/литр. Сейчас самое дорогое горючее на SOCAR, где А-95+ стоит 59,99 грн/литр. Далее следуют OKKO, Shell и WOG, где "премиальный" А-95 стоит 59,49 грн/литр.

А-95, в свою очередь, снова дороже всего стоит на SOCAR — 58,99 грн/литр. Дешевле всего эта марка стоит на "Авантаж 7" — 49,95 грн/литр. Автогазом, тем временем, дороже всего заправиться на "Параллель" — 29,66 грн/литр. Самое дешевое голубое топливо стоит на Green Wave – 26,30 грн/литр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет с ценами на топливо в ближайшее время и как на это повлияет возможное повышение акциза. На стоимость влияет множество факторов.