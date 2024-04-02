Українці стали значно більше купувати нові легкові авто: названо топ-10 моделей

Показник у цьому сегменті зріс майже на 30%

Український ринок нових легкових автомобілів показав суттєве зростання в березні 2024 року. Так, більшість машин цього сегменту були імпортовані з-за кордону.

За інформацією Інституту досліджень авторинку, минулого місяця українці придбали майже 6,5 тисячі нових легковиків. Цей показник є на 9,4% більше, ніж у лютому цього ж року, та на 28,8% більше, ніж у березні 2023-го. Із цієї кількості 95,6% були ввезені до України з інших країн.

Зазначається, на сьогодні це найбільше значення поданих на першу реєстрацію нових легкових машин, якого не було від січня 2022 року. Цікаво, що українці все ще дуже люблять найбільше віддавати перевагу кросоверам.

Топ-10 нових легкових авто на українському ринку

Щодо лідерів, то тут першу сходинку продовжує утримувати кросовер Renault Duster. Його придбали в кількості 884 екземплярів. За ним розташувалася Toyota RAV4 — 404. Замикає трійку лідерів KIA Sportage, який поповнив український автопарк на 224 машини.

А ось який повний рейтинг має топ-10 нових легкових авто за підсумками березня 2024 року. За рахунок цих десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 42% березневого ринку нових легковиків.

Renault Duster — 884 шт. Toyota RAV4 — 404 KIA Sportage — 224 Volkswagen ID.4 — 204 Mazda CX-5 — 168 Hyundai Tucson — 163 Toyota Land Cruiser Prado — 154 Skoda Octavia — 134 BYD Song Plus — 117 Geely Atlas Pro — 114

Щодо марок авто, то в березні першість здобула марка Renault (1022 шт., 15,8%), яка досі посідала другу позицію, змістивши на одну позицію донизу лідера попередніх періодів Toyota (898, 13,9%). На третій сходинці Volkswagen (482, 7,5%), за яким слідує Skoda (406, 6,3%). Замикає першу п’ятірку BMW з результатом 366 авто та часткою 5,7%.

Усього за І квартал 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тисячі нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед нових легковиків, виготовлених або переобладнаних в Україні та зареєстрованих у березні, найпопулярнішими стали три моделі Skoda, які випускають на закарпатському заводі "Єврокар". Перше місце у цій категорії дісталося кросоверу Kodiaq (95 шт.), друге — Karoq (73), третє посіла Octavia з результатом 23 перших реєстрації.

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