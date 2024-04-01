Для великої сім’ї чи компанії: названо найкращі 7-місні авто 2024 року

А якщо скласти сидіння, можна отримати непоганий фургон

Семимісний автомобіль зазвичай купують люди для пасажирських перевезень, або ж ті, у яких велика сім’я, багато друзів та речей, які треба з собою возити.

Десять років тому для перевезення 7 пасажирів пропонували лише мікроавтобуси. Та сьогодні більшість семимісних авто — це модні позашляховики. Видання Аutocar публікує список найкращих із них станом на 2024 рік.

Volvo XC90

Volvo XC90

Той факт, що авто продається уже майже 10 років, є свідченням практичності, надійності та комфорту. Так, Volvo XC90 не має найсучасніших технологій в салоні, але його легко і недорого експлуатувати, а ще — цей позашляховик продуктивний і не споживає багато пального, особливо у гібридній версії.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe

Цей семимісний позашляховик з просторим салоном та потужним двигуном протягом років завоював шалену популярність. Він є впізнаваним та затребуваним на ринку завдяки 2,2-літровому дизельному двигуну потужністю 200 к.с., який є продуктивним та економним.

М'яка підвіска, зручні сидіння, багато опцій для комфорту, сучасні системи безпеки — це лише короткий перелік переваг позашляховика.

Dacia Jogger

Dacia Jogger

Румунська машина не є останнім словом у світі технологій чи вишуканості, але цей позашляховик найчастіше обирають ті, кому потрібна економна та недорога машина.

У транспортному засобі для людей достатньо місця для семи дорослих, хоча третій ряд краще залишити дітям під час тривалих подорожей, а опускаючи або знімаючи всі задні сидіння, ви отримуєте вантажопідйомність 2094 літри, як у фургона.

Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan

Multivan пропонує просторий салон з 7 місцями, які трансформуються. Це робить його ідеальним для сімей, подорожей або бізнесу. Завдяки потужному двигуну та плавній їзді Multivan здатен впоратися з будь-якими дорожніми умовами. Широкий спектр опцій, таких як панорамний дах, люк, підігрів та вентиляція сидінь, робить автомобіль максимально комфортним для будь-якої подорожі.

Land Rover Defender 130

Land Rover Defender 130

Defender 130 – це найдовша версія легендарного позашляховика, що пропонує просторий 7-місний салон та багажний відсік. Він оснащений потужним двигуном, що здатен здолати будь-які перешкоди, а його система повного приводу гарантує впевненість на будь-якій дорозі. Defender 130 – це ідеальний вибір для сімей, які шукають пригоди, а також для тих, кому потрібен практичний та комфортний автомобіль для подорожей. У десятку кращих також увійшли Kia EV9, Peugeot 5008, Land Rover Discovery, Skoda Kodiaq та Mercedes GLB.

Як писав "Телеграф" раніше, в Україні за 3 тисячі доларів можна купити непогані авто. Серед безлічі пропозицій ми знайшли навіть одну на "автоматі".