В Україні за 3 тисячі доларів можна купити непогані авто: є навіть 5-річні екземпляри (фото)

Серед безлічі пропозицій ми знайшли навіть одну на "автоматі"

Здавалось би, щоб купити сьогодні більш-менш пристойне авто, яке не розвалюється на ходу, потрібно витратити тисяч 8 доларів, не менше. Та насправді простенькі, але надійні авто можна придбати значно дешевше.

Такі авто — без "наворотів", різних комфортних функцій — просто як робоча сила, насправді потрібні дуже багатьом людям. В село, на ферму, лісникам, ЗСУ, таксистам — перелік можна продовжувати дуже довго. Розповідаємо, скільки є пропозицій на ринку і які доволі непогані машини можна купити, маючи бюджет до 3 тисяч доларів.

Авто до 3 тисяч доларів

Отже, на сайті Auto.ria є понад 37 тисяч пропозицій автомобілів за цю ціну. Звісно, серед них є авто у несправному стані, чи розбиті, які продаються на запчастини. Розповідаємо про екземпляри, які варті уваги.

ВАЗ 2131 Нива 2019

Першим є ВАЗ 2131 Нива 2019 року випуску. Пробіг цього авто — 170 тисяч кілометрів. Власник каже, що авто у хорошому стані та вкладень не потребує.

ВАЗ 2110 2011 I поколiння (FL)

ВАЗ 2110 2011 I поколiння (FL) — ще одне непогане авто, яке продається просто зараз. Продавець зазначає, що в авто поміняні мастило та розхідні матеріали, є ГБО, але воно не вписане в техпаспорт.

Jeep Renegade 2018

Доволі непоганий екземпляр продається на Полтавщині. Це Jeep Renegade 2018 року випуску. Вартість авто — 2 750 $. Власник розповідає, що авто було у ДТП, але, схоже, з ним все в порядку. А ще — це єдиний екземпляр у нашому рейтингу з коробкою-автомат.

ЗАЗ Sens 2017.

ЗАЗ Sens 2017. Продавець зазначає, що він був одним власником авто. Тут встановлено газобалонне обладнання, двигун після капітального ремонту, ходова — також. Є нюанси на кузові.

ВАЗ 2190 Granta 2015

ВАЗ 2190 Granta 2015 — ще одне авто, яке продається у хорошому стані. Цікаво, що воно має дуже малий пробіг як для своєї ціни — всього 85 тисяч кілометрів. Власник зазначає, що авто переобладнано на бензин, а двигун працює ідеально.

Renault Logan 2015

Цей Renault Logan 2015 має незначні пошкодження лако-фарбового покриття, але з технічного боку авто у хорошому стані. Як вказує власник, автомобіль має пробіг 280 тисяч кілометрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які авто на українському авторинку можна купити за ціною до 2 тисяч доларів. Ці авто — не мотлох, а звичайнісінькі собі "робочі конячки".