Скільки власників електрокарів мають авто з ДВЗ як запасний варіант: названо цифру

У сучасних умовах власникам таких авто потрібен запасний варіант

Популярність електромобілів зростає щодня — ними користуються жителі мегаполісів, міст, сіл і містечок, яким потрібен екологічний та недорогий вид транспорту. Та проблеми з недостатньою кількістю зарядних станцій у більшості країн все ж є.

Велике опитування, проведене британською компанією Zenith серед 2800 водіїв електрокарів, показує, що понад половина з них мають також автомобіль з ДВЗ як запасний варіант. Про це пише Аutoexpress.

Проте більшість з них не планують позбуватися своїх звичайних авто. Ними користуються як альтернативою електромобілям під час тривалих подорожей.

Результати опитування

Згідно з результатами опитування, для поїздок понад 100 кілометрів лише 18% водіїв використовують електрокари. Це означає, що користувачі електромобілів неохоче повністю віддають їм перевагу. Вони занепокоєні запасом ходу та ненадійністю громадських зарядних станцій.

51% водіїв електрокарів все ще мають авто з двигуном внутрішнього згоряння. 73% з них кажуть, що не планують повністю переходити на електрику і залишають звичайне авто.

Виконавчий директор аналітичної компанії Тім Бучан каже, що уряд Великобританії продемонстрував нездатність досягти цілей щодо встановлення надшвидких зарядних пристроїв на автомагістралях країни. Також влада відклала на 5 років заборону на продаж бензинових та дизельних авто. Ці фактори, а також загальна дезінформація про електромобілі, впливають на ці показники опосередковано.

В опитуванні представлено 26 електричних моделей авто. До трійки кращих увійшли Audi e-tron, Kia e-Niro та Cupra Born.

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