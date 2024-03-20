Peugeot нарешті випустила електричний позашляховик: авто має 8-річну гарантію

Нарешті світ побачить велику машину від бренду Peugeot

Peugeot e-5008 є новаторським доповненням до лінійки електромобілів Peugeot, розробленим, щоб змінити визначення сегменту електричних SUV. Цей семимісний позашляховик побудований на спеціалізованій електричній платформі STLA Medium і пропонує різні варіанти силових агрегатів.

Базова модель передає 210 кінських сил на передні колеса, у той час як у старшої версії потужність збільшується до 230 кінських сил, а в топовій версії з двомоторним повним приводом — 320 кінських сил. Про це повідомляє Аrenaev.

А що в салоні

e-5008 оснащено такими інноваційними функціями, як Peugeot Panoramic i-Cockpit з 21-дюймовим інформаційно-розважальним дисплеєм, обігрівом керма, опціями рекуперативного гальмування та адаптованими положеннями сидінь для підвищення комфорту та зручності.

Що стосується ємності батареї, Peugeot не розкрила конкретних деталей, але натякнула, що модель початкового рівня може мати акумулятор ємністю 73 кВт-год, тоді як повнопривідні моделі, ймовірно, матимуть більшу батарею NMC ємністю близько 98 кВт-год. Таку ємність батареї зазвичай мають електромобілі з запасом ходу від 400 км.

e-5008 може похвалитися можливостями швидкої зарядки, здатної заряджати від 20% до 80% всього за 30 хвилин за допомогою зарядного пристрою постійного струму на 160 кВт.

Функції безпеки також є родзинкою цієї моделі. Виробник заявляє про 40 функцій допомоги водієві, включаючи адаптивний круїз-контроль і систему підтримки смуги руху.

Програма Peugeot Allure Care пропонує гарантійне покриття основних електричних і механічних компонентів автомобіля протягом восьми років або близько 160 тисяч кілометрів. Ціни розкажуть орієнтовно восени, коли новинка надійде в автосалон.

Раніше "Телеграф" писав, що Audi випустила нову версію свого популярного електрокросовера. Він доступний у двох комплектаціях: Q6 і SQ6, орієнтований на продуктивність.