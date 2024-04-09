Це ваша безпека: як вижити в авто в разі лобового зіткнення

Воно стає причиною близько 50% смертельних випадків на дорозі

"Телеграф" розповідає про те, як вижити в разі, якщо сталася ДТП із лобовим зіткненням. Якщо дотримуватися цих порад, то можна зберігти життя не тільки водієві, а й пасажирам.

Як вижити в разі лобового зіткнення

По-перше, збережіть спокій. Це може бути важко, але спробуйте залишатися спокійними та зосередженими. Паніка може призвести до неправильних рішень. По-друге, завжди пристібайтеся ременями безпеки. Це найважливіше, що ви можете зробити, щоб убезпечити себе в будь-якій ДТП. Ремені безпеки утримують вас на місці і значно знижують ризик отримання травм. Якщо ваш автомобіль оснащений подушками безпеки, вони можуть допомогти захистити вас від удару.

Як тільки ви побачите, що неминуче зіткнення, натисніть на гальмо з максимальною силою. Це допоможе вам зменшити швидкість і силу удару. Задумайтеся про своє положення в автомобілі. Спробуйте притиснутися до сидіння, опустити голову і захистити обличчя руками. Так, часу на це дійсно дуже замало, але його треба використати максимально ефективно.

Правильно тримайтеся за кермо. Руки повинні бути розташовані на "дев'яти" і "трьох" годинах. Це допоможе вам краще утримувати кермо під час удару.

Після аварії намагайтеся не втрачати свідомість. Це допоможе вам зорієнтуватися і вчинити правильні дії. Після цього, перевірте свій стан і стан інших пасажирів у вашому автомобілі. Виживання також може залежати від швидкості, з якою ви зможете отримати медичну допомогу. Якщо ви не отримали серйозних травм і вам не загрожує небезпека, залишайтеся в автомобілі, доки не прибуде допомога. Ви можете залишитися у безпеці в ньому.

Завжди краще запобігати аваріям, дотримуючись правил дорожнього руху та уникати ризикових ситуацій. Однак, якщо ви опинитеся в ситуації лобового зіткнення, ці поради можуть допомогти вам зберегти життя та мінімізувати травми.

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