В Україні легендарний Запорожець перетворили на спорткар (відео)

У цього хлопця точно з потрібного місця руки ростуть

Автомобілі Запорізького автомобілебудівного заводу часом знаходять нові способи втілення спорту та харизматичності. Так, українець Олексій Білоконенко перетворив старенький і напів розвалений ЗАЗ 968 у справжній спорткар.

Цим авто можна впевнено вразити публіку і навіть дрифтувати. Відповідне відео перевтілення опубліковане на сторінці у TikTok white_horse.

Процес перетворення авто

Як розповідає Білоконенко у відео, цей автомобіль купити лише для того, щоб навчитись їздити. Тоді хлопцю було всього 13 років. Через якийсь час Олексій захотів машину відновити.

Спочатку замовив нові запчастини, панелі, крила тощо. Далі придбав низькопрофільну гуму і пофарбував підвіску. Згодом — взявся за двигун. Салон повністю перероблений, як і двері з іншими деталями. Автомобіль має цікаву особливість. Це колеса-розварки з цікавими на вигляд дисками. Фальш-центри хлопець також робив самотужки.

Кузов автомобіля пофарбовано у червоно-чорний колір, відполіровано. Словом, Запорожець виглядає як новенький.

Раніше "Телеграф" писав про інший ЗАЗ — легендарний "Горбатий". Його відновили, зберігши оригінальний вигляд, і встановили колеса у стилі "стелс" — під кутом до дорожнього покриття.