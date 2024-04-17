В Украине легендарный Запорожец превратили в спорткар (видео)

У этого парня точно из нужного места руки растут

Автомобили Запорожского автомобилестроительного завода находят новые способы воплощения спорта и харизматичности. Так, украинец Алексей Белоконенко превратил старенький и полуразвалившийся ЗАЗ 968 в настоящий спорткар.

Этим авто можно уверенно поразить публику и даже дрифтовать. Соответствующее видео перевоплощение опубликовано на странице TikTok white_horse .

Процесс преобразования авто

Как рассказывает Белоконенко в видео, этот автомобиль купить только для того, чтобы научиться ездить. Тогда парню было всего 13 лет. Через некоторое время Алексей захотел машину восстановить.

Сначала заказал новые запчасти, панели, крылья и т.д. Далее приобрел низкопрофильную резину и покрасил подвеску. Потом взялся за двигатель. Салон полностью переделан, как и двери с другими деталями. Автомобиль имеет интересную особенность. Это колеса-разварки с интересными на вид дисками. Фальш-центры парень тоже делал своими силами.

Кузов автомобиля выкрашен в красно-черный цвет, отполирован. Словом, Запорожец смотрится как новенький.

Ранее "Телеграф" писал о другом ЗАЗе — легендарном "Горбатом". Его восстановили, сохранив оригинальный вид, и установили колеса в стиле "стелс" под углом к дорожному покрытию.