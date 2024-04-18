Бензин може переступити позначку в 60 грн/літр лише за 2 умов: експерт дав прогноз цін на АЗС

Експерт розповів, що має статись, аби бензин піднявся до 60 грн/літр

Курс долара в Україні невпинно росте. Наразі він складає близько 39,5 гривень, хоча у бюджеті закладено середньорічний показник 40,6. У зв’язку з цим багато експертів прогнозують здорожчання бензину.

Вартість палива напряму залежить від курсу іноземної валюти. Та чи потрібно водіям хвилюватись через це, розповів у коментарі "Телеграфу" директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Бензин по 60 і вище: чи варто очікувати здорожчання палива

Сергій Куюн каже, що курс валют — це зараз єдиний серйозний фактор, який впливає на вартість пального. Чим вищий курс — тим більше гривень треба, щоб купити валюту, і, відповідно, щоб придбати пальне.

"Але цей потенціал вичерпано, ми не бачимо майбутнього зростання. Але кожна одна гривня в курсі долара — це десь 80 копійок в ціні пального. Тому якщо курс долара виросте на одну гривню — до 40,50 грн — це додасть 80 копійок пальному", — каже експерт. Але малоймовірним є те, що бензин стане по 60, адже для цього потрібно, щоб курс виріс десь на 3 гривні.

Куюн вважає, що бензин може зрости в ціні до 60 гривень у найближчому майбутньому лише за 2 умов: барель здорожчає до 95 доларів, а курс долара в Україні — до 42. Проте цей сценарій фахівець вважає малоймовірним.

Раніше "Телеграф" писав також про те, що в Україні на деяких заправках знайшли хитрий спосіб продавати дешевий бензин. Експерт розповів, чому там не варто заправляти авто і що очікує на такий "бізнес".