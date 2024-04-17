На деяких заправках знайшли хитрий спосіб продавати дешевий бензин: експерт розкрив "змову"

Такий бізнес добром не закінчиться, впевнений Сергій Куюн

Минулого тижня ціни на пальне в Україні корегувались у бік збільшення. Упродовж 10-17 квітня вартість палива на українських заправках зросла в середньому на 0,5-1 гривню. А за останні місяці — взагалі на кілька гривень. Приблизно однаковою є вартість бензину на найбільших автозаправках країни.

Проте деякі мережі АЗС відверто демпінгують, продаючи пальне нижче закупівельної ціни (буває і на гривень 8 нижче, ніж в популярних АЗС). І вони не працюють собі в мінус. Чому це так і чим може закінчитись такий "бізнес", розповів у коментарі "Телеграфу" керівник агентства "А-95" Сергій Куюн.

Демпінг на ринку пального в Україні: чому так відбувається

"Ми бачимо, що є якісь дивні ціни на ринку", — каже Сергій Куюн. "Я розумію, чому так коштує бензин в мережах відомих, а чому так коштує в мережах інших… Це може бути лише 2 варіанти: несплата податків при реалізації, або при виробництві". Іншими словами, це якась "бодяга", інакше це пояснити не можна.

"Уявіть, що ви приходите в магазин, а там є ковбаса по 200 грн/кг, а є по 100. І ви відразу задумуєтесь, з чого та ковбаса по 100 зроблена. Так і з бензином", — каже Сергій Куюн.

Є також можливість, що у таких АЗС просто не доливають бензин. Але, за словами Куюна, це виявити можна дуже легко, адже зараз системи в авто дуже точні, і водій дуже швидко виявить, що щось не так. І цей водій не лише сам більше ніколи не поїде на таку заправку, але ще й 20 знайомим розкаже. "Це утопія, це бізнес, який не має майбутнього. Довго це працювати не буде".

Раніше "Телеграф" писав, що один популярний обман на АЗС дорого коштує українцям. Це сотні тисяч гривень щодня.