Купив килимки - попав в аварію: водіям вказали на приховану небезпеку, про яку багато хто не знає

Краще обирати сертифіковані килимки

Коли ви обираєте килимки для свого автомобіля, вам, напевно, хочеться, щоб вони були стильними, практичними, і, звичайно ж, безпечними. Але чи думали ви коли-небудь про те, що погано підібрані килимки можуть стати прихованою загрозою на дорозі?

Швидше за все, вам це не зустрічалося у рекламах або на форумах водіїв. Проте, виявляється, що така ситуація може статися із вами. Річ у тім, що погані або невідповідні за розміром килимки можуть бути причиною неприємних ситуацій на дорозі.

Неправильні килимки можуть призвести до аварії

Іноді килимки, придбані недорого, стали причиною аварії. Виявляється, під час гальмування педаль гальм може зачепитися за килимок, що у результаті призводить до втрати керованості автомобілем та зіткнення з іншим транспортним засобом.

Цей випадок підкреслює важливість правильного підбору аксесуарів для автомобіля. Незважаючи на те, що килимки можуть здаватися незначними елементами, вони відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки під час керування транспортним засобом.

Тому, вибираючи килимки для вашого автомобіля, завжди звертайте увагу не лише на їхні зовнішній вигляд і практичність, але й на їхню сумісність з вашим автомобілем. Варто обирати лише сертифікований товар.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна мити авто під капотом з водою та піною. Це важливо, адже одні кажуть, що миють двигун та інші деталі під тиском завжди, інші — що це категорично заборонено.