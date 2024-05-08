Дирчить, гарчить і стукає: автомеханік назвав звуки з-під капоту, які не варто ігнорувати

З чим пов’язані звуки авто і в чому їхня небезпека

Звуки, які можна почути з-під капота авто, якщо їх не було раніше, часто свідчать про несправності. Навіть водії з великим досвідом подекуди не знають, як діяти у таких випадках, а початківці можуть взагалі запанікувати.

Навіть якщо ви впевнені, що з двигуном все в порядку, краще не ігнорувати незвичні ознаки. Відео про звуки, які важливо не проґавити, опублікував автомеханік і пояснив, що робити.

Щось тріщить

Цей звук найчастіше каже, що розрядився акумулятор. Також повільно працює стартер. Тут достатньо його просто "прикурити", або замінити на новий.

Щось стукає

Цей звук говорить про несправність одного з циліндрів. Найчастіше або в системі впуску не працює форсунка, або в системі запалювання не працює катушка. Але поршнева може стукати з різних причин. Наприклад, внаслідок локального перегріву або зносу юбок поршнів.

Щось гуркотить

Цей звук свідчить про несправність у ланцюговому приводі ГРМ.Ознакою несправності є особливо гучна робота приводу ГРМ при холодному двигуні. Звук, що супроводжує цей процес, нагадує гуркіт або стукіт. У цьому випадку користуватися автомобілем не рекомендується. Варто негайно звернутися до сервісного центр.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, що шинам час на пенсію. Чи може гума старіти і коли її треба змінювати.