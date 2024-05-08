Дырчит, рычит и стучит: автомеханик назвал звуки из-под капота, которые не стоит игнорировать
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С чем связаны звуки авто и в чем их опасность
Звуки, которые вы слышите из-под капота авто, если их не было раньше, часто свидетельствуют о неисправностях. Даже водители с большим опытом иногда не знают, как действовать в таких случаях, а начинающие могут вообще запаниковать.
Даже если вы уверены, что с двигателем все в порядке, лучше не игнорировать необычные признаки. Видео о звуках, которые важно не упустить, опубликовал автомеханик и объяснил, что делать.
Что-то трещит
Этот звук чаще говорит, что разрядился аккумулятор. Также медленно работает стартер. Здесь достаточно его просто "прикурить" или заменить на новый.
Что-то стучит
Этот звук говорит о неисправности одного из цилиндров. Чаще всего либо в системе впуска не работает форсунка, либо в системе зажигания не работает катушка. Но поршневая может стучать по разным причинам. К примеру, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней.
Что-то грохочет
Этот звук свидетельствует о неисправности в приводе ГРМ. Признаком неисправности является особенно громкая работа привода ГРМ при холодном двигателе. Звук, сопровождающий этот процесс, напоминает грохот или стук. В этом случае пользоваться автомобилем не рекомендуется. Следует немедленно обратиться в сервисный центр.
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